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Tootmine lõpetatud
SHE3700LB/00
Võimsad rütmid, jõuline bass
Üliväikestel, aga tugeva bassiga kõrvasisestel klappidel Philips MyJam Vibes on mugavuse tagamiseks ovaalsed helikanalid ja stiilse välimuse ja tugevuse jaoks vaakumis metalliseeritud pinnakate.
8,6 mm draiverid/suletud tagaosa
Kõrvasisene
Kvaliteetne läikiv värviline pinnakate tekitab peene välimuse ja toimib lisakaitsena.
Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Üliväiksed kõrvaklapid sobivad täiuslikult kõrva sisse ja loovad välismüra tõkestava tihendi.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3700BL Slušalke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3700BL Slušalke