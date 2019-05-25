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Tootmine lõpetatud

Kõrvaklapid

SHE3700PK/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Helesinine
Helesinine
Mustad
Mustad
Punane
Punane
Roosa
Roosa
Sinine
Sinine
Valge
Valge

Võimsad rütmid, jõuline bass

Üliväikestel, aga tugeva bassiga kõrvasisestel klappidel Philips Vibes on mugavuse tagamiseks ovaalsed helikanalid ja stiilse välimuse ja tugevuse jaoks vaakumis metalliseeritud pinnakate.

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Kompaktne disain, vaakumis metalliseeritud pinnakate

Võimsad rütmid, jõuline bass

  • 8,6 mm draiverid/suletud tagaosa

  • Kõrvasisene

Läikiv ja värviline pinnakate näeb kena välja ja kaitseb seadet.

Läikiv ja värviline pinnakate näeb kena välja ja kaitseb seadet.

Kvaliteetne läikiv värviline pinnakate tekitab peene välimuse ja toimib lisakaitsena.

3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.

3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.

Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Täiuslik kõrvasisene isolatsioon blokeerib välismüra

Täiuslik kõrvasisene isolatsioon blokeerib välismüra

Üliväiksed kõrvaklapid sobivad täiuslikult kõrva sisse ja loovad välismüra tõkestava tihendi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3700BL Slušalke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3700BL Slušalke

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.