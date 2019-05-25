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Tootmine lõpetatud
SHE3700RD/00
8,6 mm draiverid/suletud tagaosa
Kõrvasisene
Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Kvaliteetne läikiv värviline pinnakate tekitab peene välimuse ja toimib lisakaitsena.
Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga heli.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3700BL Slušalke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3700BL Slušalke