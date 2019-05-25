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  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass
  • Võimsad rütmid, jõuline bass

Tootmine lõpetatud

Kõrvaklapid

SHE3700RD/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Helesinine
Helesinine
Mustad
Mustad
Punane
Punane
Roosa
Roosa
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Võimsad rütmid, jõuline bass
Üliväikestel, aga tugeva bassiga kõrvasisestel klappidel Philips Vibes on mugavuse tagamiseks ovaalsed helikanalid ja stiilse välimuse ja tugevuse jaoks vaakumis metalliseeritud pinnakate.
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Kompaktne disain, vaakumis metalliseeritud pinnakate

Võimsad rütmid, jõuline bass

  • 8,6 mm draiverid/suletud tagaosa

  • Kõrvasisene

3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.

3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.

Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Läikiv ja värviline pinnakate näeb kena välja ja kaitseb seadet.

Läikiv ja värviline pinnakate näeb kena välja ja kaitseb seadet.

Kvaliteetne läikiv värviline pinnakate tekitab peene välimuse ja toimib lisakaitsena.

Tõhusad draiverid tagavad tugeva bassi ja selge heli.

Tõhusad draiverid tagavad tugeva bassi ja selge heli.

Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga heli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3700BL Slušalke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3700BL Slušalke

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.