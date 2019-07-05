30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHE3705LB/00
Võimsad rütmid, jõuline bass
Üliväikestel, aga tugeva bassiga kõrvasisestel klappidel Philips MyJam Vibes on mugavuse tagamiseks ovaalsed helikanalid ja stiilse välimuse ja tugevuse jaoks vaakumis metalliseeritud pinnakate.
8,6 mm draiverid/suletud tagaosa
Kõrvasisene
Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga heli.
Üliväiksed kõrvaklapid sobivad täiuslikult kõrva sisse ja loovad välismüra tõkestava tihendi.
3.0
5-st
1
Arvustus
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном
See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном