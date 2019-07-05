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Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

SHE3705LB/00

3

| (1) Arvustus

Saadaval

Helesinine
Helesinine
Mustad
Mustad
Punane
Punane
Sinine
Sinine
Valge
Valge

Võimsad rütmid, jõuline bass

Üliväikestel, aga tugeva bassiga kõrvasisestel klappidel Philips MyJam Vibes on mugavuse tagamiseks ovaalsed helikanalid ja stiilse välimuse ja tugevuse jaoks vaakumis metalliseeritud pinnakate.

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Kompaktne disain, vaakumis metalliseeritud pinnakate

Võimsad rütmid, jõuline bass

  • 8,6 mm draiverid/suletud tagaosa

  • Kõrvasisene

3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.

3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.

Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Tõhusad draiverid tagavad tugeva bassi ja selge heli.

Tõhusad draiverid tagavad tugeva bassi ja selge heli.

Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga heli.

Täiuslik kõrvasisene isolatsioon blokeerib välismüra

Täiuslik kõrvasisene isolatsioon blokeerib välismüra

Üliväiksed kõrvaklapid sobivad täiuslikult kõrva sisse ja loovad välismüra tõkestava tihendi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном

See arvustus tehti tootele SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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