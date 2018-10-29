Külluslik bass

Nautige muusikat ja kõnesid kvaliteetse heliga. Ovaalsetel helikanalitel on kolmes suuruses otsakud, et tagada täiuslik sobivus ja sügav bass. Vaakumis metalliseeritud korpused tagavad stiilse viimistluse. Juhtme sees olev mikrofon ja juhtnupp muudavad vabakäekõned mugavaks.