30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHE3905SL/00
Saadaval
Hõbedane
Kõrvaklappe on kolmes suuruses - väiksed, keskmise ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati oluliste inimestega ühenduses püsida.
Kompaktsed ja tõhusad kõlarid tagavad ideaalse sobivuse ja esitavad täpseid heliseid rikkalike bassidega - kuulamisnaudingu saamiseks ideaalsed!
Arvustused