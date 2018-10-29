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  • Külluslik bass
  • Külluslik bass
  • Külluslik bass

Tootmine lõpetatud

Nööpkõrvaklapid mikrofoniga

SHE3905SL/00

Saadaval

Hõbedane
Hõbedane
Kuldset tooni
Kuldset tooni
Mustad
Mustad
Valge
Valge
Külluslik bass
Nautige muusikat ja kõnesid kvaliteetse heliga. Ovaalsetel helikanalitel on kolmes suuruses otsakud, et tagada täiuslik sobivus ja sügav bass. Vaakumis metalliseeritud korpused tagavad stiilse viimistluse. Juhtme sees olev mikrofon ja juhtnupp muudavad vabakäekõned mugavaks.
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Ovaalne helikanal täiustab muusika ja kõnede heli

Külluslik bass

  • Hõbedane

Pehmed ja ergonoomilised kõrvapadjad kolmes suuruses - et istuksid kõigile ideaalselt

Pehmed ja ergonoomilised kõrvapadjad kolmes suuruses - et istuksid kõigile ideaalselt

Kõrvaklappe on kolmes suuruses - väiksed, keskmise ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Juhtme sees olev mikrofon ja juhtlüliti muusika ja kõnede vahetamiseks.

Juhtme sees olev mikrofon ja juhtlüliti muusika ja kõnede vahetamiseks.

Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati oluliste inimestega ühenduses püsida.

Kompaktsed ja tõhusad kõlarid, et pakkuda võimsaid helisid ja rikkalikke basse

Kompaktsed ja tõhusad kõlarid, et pakkuda võimsaid helisid ja rikkalikke basse

Kompaktsed ja tõhusad kõlarid tagavad ideaalse sobivuse ja esitavad täpseid heliseid rikkalike bassidega - kuulamisnaudingu saamiseks ideaalsed!

Tehnilised andmed

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