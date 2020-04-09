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Tootmine lõpetatud
SHE4205WT/00
12,2 mm draiverid / avatud nööpkuularid
Nööpkõrvaklapid
Kerge ei tähenda õrna. Aktiivseks eluks loodud kõrvaklappide juhtmel on sisseehitatud painutuskaitse, mis suurendab vastupidavust ja pikendab kasutusiga.
Ikooniline disain ja kaasaegselt läikivad ehisdetailid
Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Positiivsed omadused
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Negatiivsed omadused
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
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See arvustus tehti tootele SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
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See arvustus tehti tootele SHE4205BK Слушалки с микрофон
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See arvustus tehti tootele SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Positiivsed omadused
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Negatiivsed omadused
Zvuk není perfektní
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See arvustus tehti tootele SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem