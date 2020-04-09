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  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.
  • Ülikerge. Võimas heli.

Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

SHE4205WT/00

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Ülikerge. Võimas heli.
Ülikerged Philips Flite Hyprlite’i kõrvaklapid sobivad täiuslikult teie päeva, edastades selget heli muretus mugavuses. Te peaaegu ei tunnegi, et need üliõhukesed ja vapustavalt kerged klapid teil kõrvas on.
Kuva kõik eelised

Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid

Ülikerge. Võimas heli.

  • 12,2 mm draiverid / avatud nööpkuularid

  • Nööpkõrvaklapid

Vastupidav painutuskaitsega juhe

Vastupidav painutuskaitsega juhe

Kerge ei tähenda õrna. Aktiivseks eluks loodud kõrvaklappide juhtmel on sisseehitatud painutuskaitse, mis suurendab vastupidavust ja pikendab kasutusiga.

Stiilse metalliläikega detailid

Stiilse metalliläikega detailid

Ikooniline disain ja kaasaegselt läikivad ehisdetailid

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Positiivsed omadused

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Negatiivsed omadused

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4205BK Слушалки с микрофон

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Positiivsed omadused

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Negatiivsed omadused

Zvuk není perfektní

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.