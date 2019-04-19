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Mikrofoniga kõrvaklapid

SHE4305BK/00

4.8
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Tunneta seda. BASS+
Nende väikeste tugevate kõrvaklappidega saate kogeda üllatavalt tugevat heli. Kõlari draiverid on spetsiaalselt häälestatud tugeva bassi esitamiseks ja seega saavutavad Philipsi BASS+ kõrvaklapid suurepärase heliisolatsiooni ja on kandmisel stabiilsed, et saaksite oma biitidest viimast võtta.
Kuva kõik eelised

Tunneta seda. BASS+

  • 12,2 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvasisesed

Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid

Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid

See tugev ja võimas bass aitab teil tõelist biiti tunnetada. Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid esitavad tümpsuvat bassi õhukesest ja kompaktsest korpusest.

Ergonoomiline disain maksimaalseks mugavuseks

Ergonoomiline disain maksimaalseks mugavuseks

Ergonoomiliselt disainitud ovaalsete ja suunatud torudega, et tagada mugav ja loomulik sobivus. Saate tundide viisi väga mugavalt muusikat kuulata.

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid esitada või esitamist peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

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See arvustus tehti tootele SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

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See arvustus tehti tootele SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

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See arvustus tehti tootele SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.