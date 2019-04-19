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SHE4305BK/00
12,2 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvasisesed
See tugev ja võimas bass aitab teil tõelist biiti tunnetada. Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid esitavad tümpsuvat bassi õhukesest ja kompaktsest korpusest.
Ergonoomiliselt disainitud ovaalsete ja suunatud torudega, et tagada mugav ja loomulik sobivus. Saate tundide viisi väga mugavalt muusikat kuulata.
Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid esitada või esitamist peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
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See arvustus tehti tootele SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
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See arvustus tehti tootele SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
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See arvustus tehti tootele SHE4305BK Навушники з мікрофоном
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See arvustus tehti tootele SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
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See arvustus tehti tootele SHE4305WT Навушники з мікрофоном
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See arvustus tehti tootele SHE4305WT Навушники з мікрофоном