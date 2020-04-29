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SHK2000PK/00
Saadaval
30 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvapealsed
Roosad-lillad
Piiratud helitugevus <85 dB
Lihtne ja ergonoomiline peavõru on täielikult kohandatav, et tagada mugav ja pikaaegne kasutamine.
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja puhtam.
Kruvivaba ja vastupidav disain võimaldab kõrvaklappide osade kerget avamist ja sulgemist.
4.8
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
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See arvustus tehti tootele SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Philipsi töötaja
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Positiivsed omadused
kolorystyka ,jakość
Negatiivsed omadused
brak
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pawlos
23/04/2020
Polska
Philipsi töötaja
dziewczęce brzmienie
[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)
Positiivsed omadused
kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli
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