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Laste kõrvaklapid

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Roosa/lilla
Roosa/lilla
Sinine
Sinine
Lapse parim kaaslane
Ideaalsed kõrvaklapid, mille abil tutvustada väikestele muusikaarmastajatele laia helide maailma. Kõrvaklappide selge bass ja mänguline disain sobivad kasvavatele lastele ning nende vastupidav konstruktsioon peab vastu igas olukorras. Maksimaalne helitugevus 85 dB hoiab muusika ohutul tasemel.
Kuva kõik eelised

Laste jaoks kohandatud suurus ja piiratud helitugevus

Lapse parim kaaslane

  • 30 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvapealsed

  • Roosad-lillad

  • Piiratud helitugevus &lt;85 dB

Ergonoomiline kohandatav peavõru, mis kasvab koos lapsega

Ergonoomiline kohandatav peavõru, mis kasvab koos lapsega

Lihtne ja ergonoomiline peavõru on täielikult kohandatav, et tagada mugav ja pikaaegne kasutamine.

32 mm neodüümdraiveriga kõrvaklapid esitavad puhast ja tasakaalustatud heli

32 mm neodüümdraiveriga kõrvaklapid esitavad puhast ja tasakaalustatud heli

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja puhtam.

Kruvivaba ja vastupidav disain, mis saab hakkama ka suure koormusega

Kruvivaba ja vastupidav disain, mis saab hakkama ka suure koormusega

Kruvivaba ja vastupidav disain võimaldab kõrvaklappide osade kerget avamist ja sulgemist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Positiivsed omadused

kolorystyka ,jakość

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

dziewczęce brzmienie

[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)

Positiivsed omadused

kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.