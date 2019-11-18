30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHQ1400LF/00
Parimad õues kasutamiseks
Pestav
Higi-/veekindlad
Nööpkõrvaklapid
Valige endale sobivaim. Valige kas kõrvakonks, -uim või nööpkuular, et klapid püsiksid kindlalt kõrvas ja saaksite vabalt edasi treenida.
Nautige kvaliteetset heli, mis ei blokeeri ära ülejäänud maailma. Avatud akustiline disain võimaldab kuulda ümbritsevaid helisid, et tagada teie teadlikkus ja ohutus õues sportides.
Loodud vastupidavate ja tugevatena. Kevlariga kaetud juhe on hästi kaitstud kulumise ja murdumise eest ja suudab taluda ekstreemseid trenne.
3.7
5-st
3
Auhinnad
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
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supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Positiivsed omadused
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
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MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
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