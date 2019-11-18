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Tootmine lõpetatud

ActionFitSportlikud kõrvaklapid

SHQ1400LF/00

3.7
| (3) Auhinnad

Saadaval

Laimikollane
Laimikollane
Laimikollane ja valge
Laimikollane ja valge
AVARDAGE PIIRE
Philips Actionfit RunWildi sportlikud kõrvaklapid aitavad saavutada uusi rekordeid. Need on sulgkerged, veekindlad ja kõrvaga kohandatavad. Võimsad elemendid tagavad sügava bassi, mille rütmis end liikvel hoida.
Kuva kõik eelised

Kohandatavad sportlikud kõrvaklapid

AVARDAGE PIIRE

  • Parimad õues kasutamiseks

  • Pestav

  • Higi-/veekindlad

  • Nööpkõrvaklapid

Valige, kas teile sobib kõrvakonks, -uim või nööpkuular

Valige, kas teile sobib kõrvakonks, -uim või nööpkuular

Valige endale sobivaim. Valige kas kõrvakonks, -uim või nööpkuular, et klapid püsiksid kindlalt kõrvas ja saaksite vabalt edasi treenida.

Avatud akustika võimaldab kuulda välishelisid, et tagada turvalisus

Avatud akustika võimaldab kuulda välishelisid, et tagada turvalisus

Nautige kvaliteetset heli, mis ei blokeeri ära ülejäänud maailma. Avatud akustiline disain võimaldab kuulda ümbritsevaid helisid, et tagada teie teadlikkus ja ohutus õues sportides.

Kevlar®-iga tugevdatud juhtmed tagavad ülihea vastupidavuse

Kevlar®-iga tugevdatud juhtmed tagavad ülihea vastupidavuse

Loodud vastupidavate ja tugevatena. Kevlariga kaetud juhe on hästi kaitstud kulumise ja murdumise eest ja suudab taluda ekstreemseid trenne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

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See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Positiivsed omadused

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

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See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.