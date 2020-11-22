TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt
  • AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt
  • AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt
  • AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt
  • AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt
  • AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt
  • AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt
  • AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt

Tootmine lõpetatud

Bluetooth®-iga sportlikud kõrvaklapid

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Auhinnad
AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt
Philips Actionfit RunFree juhtmeta sportlikud kõrvaklapid lisavad trennile uuel tasemel vabaduse ja energia. Need kindlalt sobivad, tugeva veekindla disaini ja võimsa bassiga klapid hoiavad teid alati liikumas.
Kuva kõik eelised

Juhtmeta sportlikud nööpkõrvaklapid

AVARDAGE PIIRE, juhtmevabalt

  • Parimad õues kasutamiseks

  • Bluetooth®

  • Higi-/veekindlad

  • Nööpkõrvaklapid

Avatud akustika võimaldab kuulda välishelisid, et tagada turvalisus

Avatud akustika võimaldab kuulda välishelisid, et tagada turvalisus

Nautige kvaliteetset heli, mis ei blokeeri ära ülejäänud maailma. Avatud akustiline disain võimaldab kuulda ümbritsevaid helisid, et tagada teie teadlikkus ja ohutus õues sportides.

Mittelibisevad kummist korpused aitavad klappidel igas olukorras paigal püsida.

Mittelibisevad kummist korpused aitavad klappidel igas olukorras paigal püsida.

C-kujulised kummiga kaetud kõrvaotsakud hoiavad Actionfiti kõrvaklapid kindlalt paigal, et saaksite keskenduda trennile, mitte kõrvaklappidele.

Juhtmevaba Bluetooth-ühendus väldib puntraid treeningu ajal

Juhtmevaba Bluetooth-ühendus väldib puntraid treeningu ajal

Bluetooth-tehnoloogia tagab segaduseta juhtmevaba muusika.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.3

5-st

7

Auhinnad

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Positiivsed omadused

Jakość wykonania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Positiivsed omadused

Dźwięk oraz lekkość

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tegelikud tulemused võivad varieeruda.