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Tootmine lõpetatud
SHQ6500CL/00
Parimad õues kasutamiseks
Bluetooth®
Higi-/veekindlad
Nööpkõrvaklapid
Nautige kvaliteetset heli, mis ei blokeeri ära ülejäänud maailma. Avatud akustiline disain võimaldab kuulda ümbritsevaid helisid, et tagada teie teadlikkus ja ohutus õues sportides.
C-kujulised kummiga kaetud kõrvaotsakud hoiavad Actionfiti kõrvaklapid kindlalt paigal, et saaksite keskenduda trennile, mitte kõrvaklappidele.
Bluetooth-tehnoloogia tagab segaduseta juhtmevaba muusika.
3.3
5-st
7
Auhinnad
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Positiivsed omadused
Jakość wykonania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Positiivsed omadused
Dźwięk oraz lekkość
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.