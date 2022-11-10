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  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
  • Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin

Tootmine lõpetatud

Saeco XelsisTäisautomaatne espressomasin

SM7580/00

4.9
| (50) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

1 auhind

Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin
Kuni 12 maailmakuulsat retsepti alates espressost ja cappuccino’st ning lõpetades eriliste kohvijookidega, nagu Flat White või Americano. Joogi valimiseks kasutage vastavaid puuteikoone ja soovi korral kohandage retsepti meie intuitiivse Coffee Equalizer™-i abil
Kuva kõik eelised

Siiani kõige kaasaegsem Saeco espressomasin

  • 12 jooki

  • Latteduo süsteem

  • Süsimust

  • 12-astmeliselt seadistatav kohviveski

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

50

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

3
2

10/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Виріб має чудові функції і панель екрана дуже зруч

Мені дуже подобається ця фірма, тому що вона дуже легка в користуванні і дуже смачно готовить кофе))) Всім рекомендую цю фірму не пожалкуєте єслі купите)))

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

07/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Про кавомашину

Кавомашина підходить для усієї родини, зручна у користуванні та має повний функціонал! Рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2021

Україна

Україна

Ідеальна кавоварка

Це просто мрія!Кава виходить дуже смачна і ароматнау.Пінку збиває густу.Клас))

Positiivsed omadused

Смачнюча кава

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest

  2. Energiamärgis: B-klass, vastavalt Šveitsi energiamärgisele ja standardi EN 60661 mõõtmismeetodile.