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Tootmine lõpetatud
12 jooki
Latteduo süsteem
Süsimust
12-astmeliselt seadistatav kohviveski
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)
Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.
Auhinnad
4.9
5-st
50
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Соковита
10/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Виріб має чудові функції і панель екрана дуже зруч
Мені дуже подобається ця фірма, тому що вона дуже легка в користуванні і дуже смачно готовить кофе))) Всім рекомендую цю фірму не пожалкуєте єслі купите)))
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Олег Д.
07/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Про кавомашину
Кавомашина підходить для усієї родини, зручна у користуванні та має повний функціонал! Рекомендую
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco
05/11/2021
Україна
Ідеальна кавоварка
Це просто мрія!Кава виходить дуже смачна і ароматнау.Пінку збиває густу.Клас))
Positiivsed omadused
Смачнюча кава
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest
Energiamärgis: B-klass, vastavalt Šveitsi energiamärgisele ja standardi EN 60661 mõõtmismeetodile.