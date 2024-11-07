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  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
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  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
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  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn
  • Ülimalt sile ja ülimalt õrn

Tootmine lõpetatud

Shaver S9000 PrestigeMärg- ja kuivkasutusega pardel, Series 9000

SP9820/12

4.7
| (492) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

1 auhind

Ülimalt sile ja ülimalt õrn
Kogege Philips S9000 Prestige’iga ülimalt nahalähedast ja siledat raseerimiskogemust ning seda isegi 7-päevase habeme puhul. SkinIQ tehnoloogia aitab raseerijal tuvastada teie nahka ja kohandada raseerimiskogemust vastavalt sellele.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

koos SkinIQ tehnoloogiaga

Ülimalt sile ja ülimalt õrn

  • NanoTech Dual Precisioni terad

  • Ülitäpne vedrustussüsteem

  • Kiire digitaalmootor

  • Parim SkinGlide’i kate

Eriti tugevad ja teravad terad tagavad ülima nahaläheduse

Eriti tugevad ja teravad terad tagavad ülima nahaläheduse

NanoTech Dual Precisioni terad teevad kuni 150 000 lõiketegevust minutis, tagades ülimalt nahalähedase raseerimise. 72 iseterituvat tera on tugevdatud nanoosakestega ning neil on ülitugevad ja kauakestvad teravad servad.

Täiuslik tera asend maksimaalse täpsuse saavutamiseks

Täiuslik tera asend maksimaalse täpsuse saavutamiseks

Et vältida tirimis- ja ebamugavustunnet, on Philips s9000 Prestige'il kõrge täpsusega vedrustussüsteem, mis tagab täiusliku lõiketerade asendi maksimaalse lõiketäpsuse saavutamiseks.

Kiire raseerimise tõhusus

Kiire raseerimise tõhusus

Maksimaalse tõhususe saavutamiseks tagavad Philipsi kõige täiuslikumad digimootorid täpse raseerimise, olenemata näokontuurist või karvade tihedusest.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH91

    SH91
    Asendusterad

    SH91/50
    • NanoTech DualPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga
    • Sobib seeria S9000 Prestige jaoks
    • Sobib seeria i9000 Prestige jaoks

Auhinnad

  • Award image AWARD-1679547

Arvustused

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4.7

5-st

492

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

07/11/2024

Eesti

Eesti

Super

I've used a bunch of different razors, but its cutting speed beat all the previous ones with ease. I also tested a 5-7 day beard. Compared to the previous cheaper shavers, 7-day beard cutting is not easy, you still need to rub it a little, but again... that compared to the previous machines, it still takes extremely well/quickly. Kind of like stone axe vs iron axe. It seems that the 72 cutting blades are with reason, significantly less scrubbing.

Positiivsed omadused

Fast cutting

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel SkinIQ-ga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel SkinIQ-ga

07/11/2024

Eesti

Eesti

Vaikne, hea

Ootused polnud kõrged. Aga pardel üllatas enda vaikusega ning raseerimistulemusega. Tõesti väga rahul ja soovitan enda tuttavatele.

Positiivsed omadused

Vaikne, libisev,

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel SkinIQ-ga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel SkinIQ-ga

27/12/2020

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Parim pardel

Eelmise Philips 9000 seeria pardli ostsin 4 aastat tagasi, aga tehnoloogia areneb ja see uus juhtmevaba laadimis võimalusega pardel on täna saadaolevatest parim. Sain proovida ühe teise tootja 9 seeria pardilt, see ei olnud isegi vastane, minu eelmise põlvkonna 9000 seeria pardlile, rääkimata uuest Philips 9000 seeria pardlist.

Positiivsed omadused

Nahk ei ole ärritunud peale habemeajamist, väga kerge ei väsita kätt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Märg- ja kuivkasutusega pardel, Series 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Märg- ja kuivkasutusega pardel, Series 9000

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 