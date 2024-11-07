30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
NanoTech Dual Precisioni terad
Ülitäpne vedrustussüsteem
Kiire digitaalmootor
Parim SkinGlide’i kate
NanoTech Dual Precisioni terad teevad kuni 150 000 lõiketegevust minutis, tagades ülimalt nahalähedase raseerimise. 72 iseterituvat tera on tugevdatud nanoosakestega ning neil on ülitugevad ja kauakestvad teravad servad.
Et vältida tirimis- ja ebamugavustunnet, on Philips s9000 Prestige'il kõrge täpsusega vedrustussüsteem, mis tagab täiusliku lõiketerade asendi maksimaalse lõiketäpsuse saavutamiseks.
Maksimaalse tõhususe saavutamiseks tagavad Philipsi kõige täiuslikumad digimootorid täpse raseerimise, olenemata näokontuurist või karvade tihedusest.
Auhinnad
4.7
5-st
492
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Rants
07/11/2024
Eesti
Super
I've used a bunch of different razors, but its cutting speed beat all the previous ones with ease. I also tested a 5-7 day beard. Compared to the previous cheaper shavers, 7-day beard cutting is not easy, you still need to rub it a little, but again... that compared to the previous machines, it still takes extremely well/quickly. Kind of like stone axe vs iron axe. It seems that the 72 cutting blades are with reason, significantly less scrubbing.
Positiivsed omadused
Fast cutting
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel SkinIQ-ga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel SkinIQ-ga
Taurii
07/11/2024
Eesti
Vaikne, hea
Ootused polnud kõrged. Aga pardel üllatas enda vaikusega ning raseerimistulemusega. Tõesti väga rahul ja soovitan enda tuttavatele.
Positiivsed omadused
Vaikne, libisev,
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel SkinIQ-ga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel SkinIQ-ga
MMMI
27/12/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
Parim pardel
Eelmise Philips 9000 seeria pardli ostsin 4 aastat tagasi, aga tehnoloogia areneb ja see uus juhtmevaba laadimis võimalusega pardel on täna saadaolevatest parim. Sain proovida ühe teise tootja 9 seeria pardilt, see ei olnud isegi vastane, minu eelmise põlvkonna 9000 seeria pardlile, rääkimata uuest Philips 9000 seeria pardlist.
Positiivsed omadused
Nahk ei ole ärritunud peale habemeajamist, väga kerge ei väsita kätt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Märg- ja kuivkasutusega pardel, Series 9000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Märg- ja kuivkasutusega pardel, Series 9000
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
756 hinnangut, mille on andnud 7 habemeajajat, kes töötavad 108 kliendiga Saksamaal