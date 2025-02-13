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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 1500 W, kuni 28 g/min
OptimalTEMP tald
30 sekundiline soojenemine
100 + 200 ml veepaagid
Uuenduslik reguleeritav pea tähendab, et saate siluda kortse mis tahes nurga all, seega aurutada vertikaalselt või horisontaalselt – täpselt nii nagu soovite!
Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.
Auruti on alati kasutusvalmis 30 sekundiga, kui seda vajate. Märgutuli näitab, kui olete valmis alustama, nii et töö saab kiiresti tehtud. Ideaalne abivahend viimase hetke rõivaotsuste korral.
Auhinnad
4.9
5-st
13
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Karuna Dáša
13/02/2025
Česká republika
vyžehlí i jemné plesové šaty
Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po
See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Miselka
05/02/2025
Slovensko
Super naparovač 👍
Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍
Positiivsed omadused
Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie
Negatiivsed omadused
Ťažší
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
30/10/2022
Slovensko
Kinnitatud ostja
Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu
Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml
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See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Katsetanud kolmanda osapoole asutus bakteriliike Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 10-sekundilise aurutamisajaga.
Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel