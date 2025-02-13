TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal
  • Vabasta oma garderoobi potensiaal

7000 SeriesKäeshoitav rõivaauruti

STH7030/10

4.9
| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Vabasta oma garderoobi potensiaal
Philipsi käeshoitav rõivaauruti 7000 pakub mugavat vertikaalset ja horisontaalset aurutamist oma ainulaadse reguleeritava peaga. Teravatipulise auruplaadi abil saab raskesti ligipääsetavatest kohtadest hõlpsalt kortsusid eemaldada. OptimalTEMP-i tehnoloogiaga on põletusjäljed välistatud.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Mugav, kiire ja tõhus aurutamine

Vabasta oma garderoobi potensiaal

  • Võimsus 1500 W, kuni 28 g/min

  • OptimalTEMP tald

  • 30 sekundiline soojenemine

  • 100 + 200 ml veepaagid

Reguleeritav pea teeb aurutamise hõlpsaks ja nauditavaks

Uuenduslik reguleeritav pea tähendab, et saate siluda kortse mis tahes nurga all, seega aurutada vertikaalselt või horisontaalselt – täpselt nii nagu soovite!

Teravatipuline ots ulatub tõhusalt rõivaste kõigi osadeni

Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.

Aurutamisvalmis vaid 30 sekundiga

Auruti on alati kasutusvalmis 30 sekundiga, kui seda vajate. Märgutuli näitab, kui olete valmis alustama, nii et töö saab kiiresti tehtud. Ideaalne abivahend viimase hetke rõivaotsuste korral.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

13/02/2025

Česká republika

Česká republika

vyžehlí i jemné plesové šaty

Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po

See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

05/02/2025

Slovensko

Slovensko

Super naparovač 👍

Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍

Positiivsed omadused

Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie

Negatiivsed omadused

Ťažší

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

30/10/2022

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu

Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Katsetanud kolmanda osapoole asutus bakteriliike Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 10-sekundilise aurutamisajaga.

  2. Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel