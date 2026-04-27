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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 1500 W, kuni 28 g/min
OptimalTEMP tald
30 sekundiline soojenemine
100 + 200 ml veepaagid
Lisatud StyleMat
Lisaks kortsude eemaldamisele värskendab rõivaauruti 7000 ka riideid (ja pehmet sisustust, kardinaid, mänguasju) ja eemaldab lõhnad, hävitades kuni 99,9% bakteritest*.
Uuenduslik reguleeritav pea tähendab, et saate siluda kortse mis tahes nurga all, seega aurutada vertikaalselt või horisontaalselt – täpselt nii nagu soovite!
Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.
Auhinnad
4.7
5-st
118
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
dim28ka
27/04/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Чудові функції
Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд
See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Philips_OK
20/10/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Відмінна якість
Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.
Positiivsed omadused
Якість. Зручність.
Negatiivsed omadused
Кабель живлення може бути й довшим.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Євгеній1
06/03/2025
Україна
Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?
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See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Katsetanud kolmanda osapoole asutus bakteriliike Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 10-sekundilise aurutamisajaga.
Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel