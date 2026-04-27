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Käeshoitav rõivaaurutiKäeshoitav auruti

STH7060/80

4.7
| (118) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Vabasta oma garderoobi potentsiaal
Philipsi käeshoitava rõivaauruti 7000 abil näeb teie riietus suurepärane välja. Aurutage mugavalt selle ainulaadse reguleeritava peaga ja jõudke teravatipulise auruplaadiga hõlpsalt keeruliste kortsudeni. OptimalTEMP tehnoloogia tagab põletusjälgedeta tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Mugav, kiire ja tõhus aurutamine

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  • Võimsus 1500 W, kuni 28 g/min

  • OptimalTEMP tald

  • 30 sekundiline soojenemine

  • 100 + 200 ml veepaagid

  • Lisatud StyleMat

Hävitab kuni 99,9% bakteritest*, värskendab ja eemaldab lõhnad

Lisaks kortsude eemaldamisele värskendab rõivaauruti 7000 ka riideid (ja pehmet sisustust, kardinaid, mänguasju) ja eemaldab lõhnad, hävitades kuni 99,9% bakteritest*.

Reguleeritav pea teeb aurutamise hõlpsaks ja nauditavaks

Uuenduslik reguleeritav pea tähendab, et saate siluda kortse mis tahes nurga all, seega aurutada vertikaalselt või horisontaalselt – täpselt nii nagu soovite!

Teravatipuline ots ulatub tõhusalt rõivaste kõigi osadeni

Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

118

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

27/04/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудові функції

Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд

See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Date of Use 2026-03-20

See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Date of Use 2026-03-20

20/10/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Відмінна якість

Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.

Positiivsed omadused

Якість. Зручність.

Negatiivsed omadused

Кабель живлення може бути й довшим.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

06/03/2025

Україна

Україна

Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Katsetanud kolmanda osapoole asutus bakteriliike Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 10-sekundilise aurutamisajaga.

  2. Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel