TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
  • Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus

Tootmine lõpetatud

Shaver series 7000Märg- ja kuivkasutusega pardel

SW7700/67

4.8
| (19) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

3 auhinnad

Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus
V-Track PRO raseerib isegi pikemaid karvu. Meie V-Track PRO 72 iseterituvat V-kujulist lõiketera lõikavad nahka ärritamata isegi kolmepäevast habet.
Kuva kõik eelised
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Tunnetage V-Track Pro jõudu!

Ohutu raseerimine, minimaalne nahaärritus

  • V-Track Precision PRO lõiketerad

  • 5-suunalised Flex-otsakud

  • SkinGlide’i rõngad

  • SmartClicki täppispiirel

V-track Precision PRO lõiketerad on parim lahendus kolmepäevase habeme ajamiseks

V-track Precision PRO lõiketerad on parim lahendus kolmepäevase habeme ajamiseks

Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse lõikeasendisse, isegi nahalähedased ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

72 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

72 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

72 iseterituvat tera, 151000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.

SkinGlide’i rõngaste hõõrdumisvastane pinnakate tagab sujuva libisemise

SkinGlide’i rõngaste hõõrdumisvastane pinnakate tagab sujuva libisemise

Hõõrdumisvastaste mikroosakestega kaetud SkinGlide’i rõngad muudavad raseerimise mugavamaks. Tuhanded pisikesed läbipaistvad pallikesed vähendavad hõõrdumist, kui pardel nahaga kokku puutub. Pardel libiseb sujuvalt ja kaitseb nahka ärrituse eest.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

    • SH91

    SH91
    Asendusterad

    SH91/50
    • NanoTech DualPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga
    • Sobib seeria S9000 Prestige jaoks
    • Sobib seeria i9000 Prestige jaoks

Auhinnad

  • Award image AWARD-3620673
  • Award image AWARD-3620462
  • Award image AWARD-3620400

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

19

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3
2
1

16/06/2021

Polska

Polska

zbawienie dla nielubiących się golić.

Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.

Positiivsed omadused

1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody

Negatiivsed omadused

jak na razie nie znalazłem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

29/12/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Prawie doskonałe golenie

Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.

Positiivsed omadused

Szybki ładowanie

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

30/09/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Golarka warta swojej ceny. Polecam.

Polecam ze wszech miar. Produkt wart swojej ceny..

Positiivsed omadused

Ma wszystko co powinna robić.

Negatiivsed omadused

Sama nie chce golić?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Philipsi eelkäijatega võrreldes 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega