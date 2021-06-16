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Tootmine lõpetatud
V-Track Precision PRO lõiketerad
5-suunalised Flex-otsakud
SkinGlide’i rõngad
SmartClicki täppispiirel
Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse lõikeasendisse, isegi nahalähedased ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.
72 iseterituvat tera, 151000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.
Hõõrdumisvastaste mikroosakestega kaetud SkinGlide’i rõngad muudavad raseerimise mugavamaks. Tuhanded pisikesed läbipaistvad pallikesed vähendavad hõõrdumist, kui pardel nahaga kokku puutub. Pardel libiseb sujuvalt ja kaitseb nahka ärrituse eest.
Auhinnad
4.8
5-st
19
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
PieterG49
16/06/2021
Polska
zbawienie dla nielubiących się golić.
Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.
Positiivsed omadused
1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody
Negatiivsed omadused
jak na razie nie znalazłem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Janusz z Kalisza
29/12/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Prawie doskonałe golenie
Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.
Positiivsed omadused
Szybki ładowanie
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Eded
30/09/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Golarka warta swojej ceny. Polecam.
Polecam ze wszech miar. Produkt wart swojej ceny..
Positiivsed omadused
Ma wszystko co powinna robić.
Negatiivsed omadused
Sama nie chce golić?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Philipsi eelkäijatega võrreldes 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega