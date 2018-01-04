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  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
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  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
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  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
  • Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus

Tootmine lõpetatud

Shaver series 9000Märg- ja kuivkasutusega pardel

SW9700/67

4.8
| (228) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

3 auhinnad

Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus
Tunnetage V-Track PRO võimsust isegi pikemate karvade eemaldamisel. Meie V-Track PRO 72 iseterituvat V-kujulist lõiketera lõikavad nahka ärritamata isegi kolmepäevast habet.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Tunnetage V-Track Pro jõudu!

Ideaalne raseerimistulemus, suurepärane mugavus ja nahalähedus

  • V-Track Precision PRO lõiketerad

  • 8-suunalised ContourDetecti otsakud

  • Personal Comfort seadistused

  • SmartClicki täppispiirel

V-track Precision PRO lõiketerad on parim lahendus kolmepäevase habeme ajamiseks

V-track Precision PRO lõiketerad on parim lahendus kolmepäevase habeme ajamiseks

Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse lõikeasendisse, isegi nahalähedased ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

72 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

72 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

72 iseterituvat tera, 151000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH91

    SH91
    Asendusterad

    SH91/50
    • NanoTech DualPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S8000, S9000 ja i9000 seeriaga
    • Sobib seeria S9000 Prestige jaoks
    • Sobib seeria i9000 Prestige jaoks

Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

228

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

04/01/2018

Latvija

Latvija

Pagaidām viss apmierina: kā funkcijas, tā dizains

Arī iepriekšējais skuveklis bija philips (HQ 5817), kurš nokalpoja 13 gadus bez neviena remonta, strādā arī tagad, tikai jānomaina asmenīši. Tagadējam "star wars" ir patīkams dizains un arī veiktspēja, viegls un kompakts. Vienīgi neziņa par akumulatoru- cik ilgi kalpos un cik maksās nomaiņa. Izmantoju tikai sauso skūšanos.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

08/09/2015

Latvija

Latvija

LIELISKAS FUNKCIJAS

Philips produkciju visbiežāk izvēlamies.Ļoti patīk gan tā funkcijas,gan dizains ,kurš vienmēr ir ērti lietojams.Kvalitāte vienmēr ir teicama.Kaut arī vīram jau daudzus gadus ir Philips skūšanās aparāts,tas joprojām pilda savas funkcijas,varbūt vairs ne tik perfekti,bet pilda.Tas nozīmē vien to ka jāiegādājas beidzot jauns:)?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Patenkintas produktu

Viska atlieka be priekaistu ir gedimu nebuvo, dziaugiuos, kad pasirinkau si produkta. Patogu ir kelioneje, ikrovos uztenka savaitei, praplovimas veikia gerai, nors pirma kasete zmona pagadino nezinodama apverte stotele pavalyti, bet pasimoke ir daugiau viskas ok.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Philipsi eelkäijatega võrreldes 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega

  2. Lõikab Philipsi eelkäijatega võrreldes kuni 20% rohkem karvu