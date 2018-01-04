30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
V-Track Precision PRO lõiketerad
8-suunalised ContourDetecti otsakud
Personal Comfort seadistused
SmartClicki täppispiirel
Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse lõikeasendisse, isegi nahalähedased ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.
72 iseterituvat tera, 151000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.
8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.
Auhinnad
4.8
5-st
228
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
blutus
04/01/2018
Latvija
Pagaidām viss apmierina: kā funkcijas, tā dizains
Arī iepriekšējais skuveklis bija philips (HQ 5817), kurš nokalpoja 13 gadus bez neviena remonta, strādā arī tagad, tikai jānomaina asmenīši. Tagadējam "star wars" ir patīkams dizains un arī veiktspēja, viegls un kompakts. Vienīgi neziņa par akumulatoru- cik ilgi kalpos un cik maksās nomaiņa. Izmantoju tikai sauso skūšanos.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
deo37
08/09/2015
Latvija
LIELISKAS FUNKCIJAS
Philips produkciju visbiežāk izvēlamies.Ļoti patīk gan tā funkcijas,gan dizains ,kurš vienmēr ir ērti lietojams.Kvalitāte vienmēr ir teicama.Kaut arī vīram jau daudzus gadus ir Philips skūšanās aparāts,tas joprojām pilda savas funkcijas,varbūt vairs ne tik perfekti,bet pilda.Tas nozīmē vien to ka jāiegādājas beidzot jauns:)?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
mungustas
15/07/2019
Lietuva
Patenkintas produktu
Viska atlieka be priekaistu ir gedimu nebuvo, dziaugiuos, kad pasirinkau si produkta. Patogu ir kelioneje, ikrovos uztenka savaitei, praplovimas veikia gerai, nors pirma kasete zmona pagadino nezinodama apverte stotele pavalyti, bet pasimoke ir daugiau viskas ok.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Philipsi eelkäijatega võrreldes 30% nahalähedasem raseerimine väiksema arvu tõmmetega
Lõikab Philipsi eelkäijatega võrreldes kuni 20% rohkem karvu