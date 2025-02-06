TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.
  • Parim lahendus liikvel olles.

Tootmine lõpetatud

FidelioTäielikult juhtmevabad kõrvaklapid

T1BK/00

4
| (7) Auhinnad

1 auhind

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Parim lahendus liikvel olles.
Liikuge muusika saatel. Nende kvaliteetsete juhtmeta kõrvaklappide ulatuslik ja nüansirikas heli haarab teid üleni oma lummusesse. Kuna mürasummutus on tipptasemel ning kõrvaklapid püsivad kindlalt ja mugavalt, kõrvas, saadab muusika teid alati ja kõikjal.
Kuva kõik eelised

Parim lahendus liikvel olles.

  • Loomulik Fidelio heli

  • Mürasummutus Pro+

  • Tuule müra vähendamine

  • Parim universaalne sobivus

Philips Fidelio. Rikkalik ja loomulik heli

Philips Fidelio. Rikkalik ja loomulik heli

EDM või rock, klassika või hip-hop – need audiofiili kvaliteediga kõrvaklappidega kuulad heli justkui otse stuudios. Tasakaalustatud draiverid toovad esile säravad kõrged toonid ja rikkalikud ning loomulikud vokaalid. Dünaamilised draiverid tagavad sügava ja täpse bassi ning vohava instrumentide tekstuuri.

Kuula kõikjal. Mürasummutus Pro+

Kuula kõikjal. Mürasummutus Pro+

Ei ole vahet, kus sa viibid, need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid loovad ideaalse kuulamisruumi. Hübriid mürasummutus kasutab tipptehnoloogilist riistvara ja heli töötlemist, et blokeerida kõik soovimatud helid. Müra vaigistava Comply vahtkõrvaklapid tagavad turvalise ja mugava paiknemise kõrvadel.

Rohkem muusikat. Laadimiskorpusega kuni 48 tundi mänguaega

Nende nööpkuularite täislaetud ja täielikult laetud korpusega kannate taskus rohkem kui kogu päeva kuulamisaega. Kui võtad kuularid kõrvast, muusika esitamine peatub ja te ei jää ilma ühestki viisist. Korpust saab juhtmevabalt laadida.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-3112060

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

7

Auhinnad

4
3

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Positiivsed omadused

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Negatiivsed omadused

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

12/10/2023

Polska

Polska

Idealna muzyka !

Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.

Positiivsed omadused

Bateria , wygląd , muzyka

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/04/2023

Polska

Polska

W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!

Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!

Positiivsed omadused

Wszystko w nich pasuje!

Negatiivsed omadused

Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!

See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.