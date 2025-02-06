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T1BK/00
Loomulik Fidelio heli
Mürasummutus Pro+
Tuule müra vähendamine
Parim universaalne sobivus
EDM või rock, klassika või hip-hop – need audiofiili kvaliteediga kõrvaklappidega kuulad heli justkui otse stuudios. Tasakaalustatud draiverid toovad esile säravad kõrged toonid ja rikkalikud ning loomulikud vokaalid. Dünaamilised draiverid tagavad sügava ja täpse bassi ning vohava instrumentide tekstuuri.
Ei ole vahet, kus sa viibid, need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid loovad ideaalse kuulamisruumi. Hübriid mürasummutus kasutab tipptehnoloogilist riistvara ja heli töötlemist, et blokeerida kõik soovimatud helid. Müra vaigistava Comply vahtkõrvaklapid tagavad turvalise ja mugava paiknemise kõrvadel.
Nende nööpkuularite täislaetud ja täielikult laetud korpusega kannate taskus rohkem kui kogu päeva kuulamisaega. Kui võtad kuularid kõrvast, muusika esitamine peatub ja te ei jää ilma ühestki viisist. Korpust saab juhtmevabalt laadida.
Auhinnad
4.0
5-st
7
Auhinnad
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Positiivsed omadused
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Negatiivsed omadused
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
RADOMIAK
12/10/2023
Polska
Idealna muzyka !
Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.
Positiivsed omadused
Bateria , wygląd , muzyka
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Krzysztof Romanek
05/04/2023
Polska
W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!
Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!
Positiivsed omadused
Wszystko w nich pasuje!
Negatiivsed omadused
Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!
See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless