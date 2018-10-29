Parem heli teie meelelahutusele

Mida iganes te armastate vaadata või mängida, see armastus aina süveneb! See suurepärase välimusega, madala profiiliga ribakõlar annab selgemad hääled ja paremini kõlavad efektid. Keerukas helitehnoloogia loob kaasahaarava helielamuse kõigele, mida vaatate.