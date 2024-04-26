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  • Teie muusika, teie värvid
  • Teie muusika, teie värvid
  • Teie muusika, teie värvid
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Tootmine lõpetatud

Kõrvasisesed juhtmega kõrvaklapid

TAE1105PK/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Roosa
Roosa
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Teie muusika, teie värvid
Need juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid võimaldavad teil nautida mõnusat muusikat, täiustades samal ajal ka teie stiili. Nautige võimsat bassi, ägedat disaini ja mugavat kasutamist. Soovite kasutada oma telefoni häälassistenti? Kasutage kaablisisest reguleerimisseadet.
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Teie muusika, teie värvid

  • 8,6 mm elemendid võimsa bassi jaoks

  • Kullatud liitmik

  • Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus

  • Kaablisisene reguleerimisseade

Jõuline bass, selge heli

Kui olete pidevalt liikvel, siis soovite kindlasti kuulata ka oma lemmiklugusid. Nende kõrvaklappide 8,6 mm neodüümist kõlarielemendid pakuvad võimsat bassi. Lisaks on kõrvaklapid varustatud kullatud liitmikuga.

Rokkige mugavalt oma muusika saatel

Ergonoomilise disainiga helikanal ja kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad täpse sobivuse. Nautige oma lemmiklugude igat nüanssi.

Kaablisisene reguleerimisseade. Lülituge muusikaloendi kuulamiselt kõne tegemisele

Vastake kõnele ja pange muusika pausile – kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Nii ei pea te kunagi oma lemmiklaulust ilma jääma ja saate jätkata täpselt sealt, kus pooleli jäi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.