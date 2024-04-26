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Tootmine lõpetatud
TAE1105PK/00
8,6 mm elemendid võimsa bassi jaoks
Kullatud liitmik
Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus
Kaablisisene reguleerimisseade
Kui olete pidevalt liikvel, siis soovite kindlasti kuulata ka oma lemmiklugusid. Nende kõrvaklappide 8,6 mm neodüümist kõlarielemendid pakuvad võimsat bassi. Lisaks on kõrvaklapid varustatud kullatud liitmikuga.
Ergonoomilise disainiga helikanal ja kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad täpse sobivuse. Nautige oma lemmiklugude igat nüanssi.
Vastake kõnele ja pange muusika pausile – kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Nii ei pea te kunagi oma lemmiklaulust ilma jääma ja saate jätkata täpselt sealt, kus pooleli jäi.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші