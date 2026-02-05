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TAH8000EBK/00
Detailne, loomulik heli
Vahetatav aku
Mürasummutus Pro
Kuni 70 tundi mänguaega
Siidkattega 40 mm elemendid pakuvad detailset heli ja dünaamiline bass esitab rikkaliku bassi isegi madalal helitugevusel. Toetatud on LDAC ja LC3 kodekid, et saaksite suure eraldusvõimega voogedastusest parima elamuse, ning USB-C võimaldab kuulata ka juhtmeühendusega. Lisaks saate meie rakenduses lülitada sisse ruumilise heli, mis tagab kaasahaaravama kuulamiskogemuse.
Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.
Kõne ajal hoolitsevad spetsiaalsed mikrofonid ja mürasummutuse algoritm selle eest, et teie häält selgelt edastada ja taustamüra vähendada. Isegi kui olete tuulisel päeval mürarikkal linnatänaval, edastatakse teie häält selgelt ja teid ümbritsev kära ei häiri inimest, kellega räägite.
4.0
5-st
4
Auhinnad
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
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Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
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Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Positiivsed omadused
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Negatiivsed omadused
brak
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