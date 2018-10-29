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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundJuhtmevaba kõlar

TAMS60Y/00

Saadaval

Kollane
Kollane
Must
Must

The Roller

Ikoon on uuesti sündinud. Roller toob oma eksimatusse 80ndate stiili tõelise stereoheli ja sujuva ühenduvuse. See on julge, see on vali ning pakub sügavat ja selgelt eristuvat bassi, mis mõjub võimsalt ja püsib täpne.

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The Roller

  • Rabav heli. Retrolik välimus

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Kuni 24 tundi taasesitusaega

  • IP67 tolmu- ja veekindlus

Nautige taasavastatud 80-ndate ikooni

Nautige taasavastatud 80-ndate ikooni

Roller võib näha välja täpselt selline nagu vanasti, aga see suudab pakkuda 120 W (60 W RMS) võimsust ja sügavamaid bassihelisid kui iial varem. Kui olete väljas, lülitage sisse funktsioon Moving Sound ning bassihelid kõlavad selgelt ka välioludes.

Uuekooli akustika. Kahesuunaline aktiivstereosüsteem

Uuekooli akustika. Kahesuunaline aktiivstereosüsteem

Kaks 3,5-tollist valjuhääldit, spetsiaalsed kõrgsageduskõlarid ja aktiivne ristfilter tagavad täpse kõrgete ja madalate helide eraldamise. Kaks passiivkõlarit süvendavad bassihelisid. Tulemus? Tõeline, sügav ja selge stereoheli.

Mitmepunktiline Bluetooth®-ühendus ja USB heli

Mitmepunktiline Bluetooth®-ühendus ja USB heli

Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Rolleri korraga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.

  2. IP67 kaitseaste tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle võib kuni 30 minutiks kuni 1 m sügavusele vette kasta.