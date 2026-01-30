30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kompaktne kaasakantav raadio
FM/AM analoogtuuner
Sisseehitatud liitiumioonaku
SOS-taskulamp
Mugav kaasaskantav raadio on täiuslik kaaslane pikkadeks õues veedetud päevadeks. See võtab vastu selged raadiosignaalid, samuti saab sellega laadida muid seadmeid ja näidata teed võimsa taskulambi abil. Hädaolukorras saab kasutada ka vali SOS-alarmi koos vilkuva tulega.
Mugav raadio ei vea teid alt. Laadige raadiot tootekomplekti kuuluva USB-C kaabli abil ja teil on kuni 32 tundi mõistlikul helitugevusel raadio kuulamise aega.
Toide on alati olemas! Varutoide on alati olemas raadio peal olevate päikesepaneelide või tootekomplekti kuuluva käsivända kasutamise abil. Raadios saab kasutada ka kolme AAA patareid (ei kuulu tootekomplekti). USAB-A pesa abil saab hädaolukorras kasutada raadiot muude seadmete laadimiseks.
5.0
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soovitab seda toodet
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
See arvustus tehti tootele TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
See arvustus tehti tootele TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Positiivsed omadused
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Negatiivsed omadused
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR1609 Przenośne radio z latarką