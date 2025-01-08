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Kaasaskantav taskulambiga raadio

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Kaasaskantav taskulambiga raadio

TAR1609/00

Kaasaskantav taskulambiga raadio

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Toetab valitud Philipsi Bluetooth-kõlarite, heliribade, peokõlarite, mikrosüsteemide, CD-helisüsteemide ja kaasaskantavate raadiote juhtimist.

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 3.5 MB
  • 8 January 2025

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 574 kB
  • 4 December 2024

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