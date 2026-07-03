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TAS2000B/00
PRD-13490110
LED-valgusshow
Bass+ ja Auracast™
20 tundi esitusaega
Randmerihm ja pritsmekindlus
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Positiivsed omadused
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Negatiivsed omadused
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.
IPX5 klassifikatsioon tähendab, et kõlar on kaitstud veejugade eest.