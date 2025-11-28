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  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt
  • Kuulake oma helisid selgelt

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT1108WT/00

4.7
| (9) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Kuulake oma helisid selgelt
Kuulake oma helisid täiuslikult. Need True Wireless kõrvaklapid kasutavad 6 mm draivereid küllusliku heli ja tugeva bassi ning AI-mikrofoni selgete kõnede jaoks. IPX4 pritsme- ja higikindlus ning tasku mahtuv laadimisalus 15-tunniseks mängimiseks.
Kuva kõik eelised

Kuulake oma helisid selgelt

  • Selge kõnekvaliteet

  • 6 mm draiverid võimsa bassi jaoks

  • Ergonoomiline disain mugavuse huvides

  • IPX4 vee-/higikindlustase

Ei mingit muret. Koos korpusega kuni 15 tundi mänguaega

Olenemata sellest, kui pikk teie päev on, on need kõrvaklapid alati teiega. Käepärane taskuformaadis laadimisümbris pakub 5 tundi mänguaega ja 10 lisatundi.

Kohandatud 6 mm draiverid tagavad suurepärase heli ja võimsa bassi

Kuula oma helisid nii, nagu nad on mõeldud kuulmiseks. Need kõrvaklapid kasutavad kohandatud disaini, 6 mm dünaamilisi draivereid, et pakkuda teile tõelist kuulamiselamust. Juhtide suur võimsus suurendab dünaamikat ja bassi, nii et sa ei jää löögist ilma.

AI MIC tagab selge kõne kvaliteedi

Ärge laske maailma helidel oma kuulamist segada. Nendel kõrvaklappidel on AI-mikrofon, mis kasutab täiustatud AI-algoritmi, et filtreerida välja müra, mida te ei taha kuulda, ja tagab selge kõne kvaliteedi. Kuulake üksteist iga kord selgelt.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.7

5-st

9

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

14/05/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobre słuchawki

Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.

Positiivsed omadused

Dźwięk, jakość, bateria.

Negatiivsed omadused

Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.