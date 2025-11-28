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TAT1108WT/00
Selge kõnekvaliteet
6 mm draiverid võimsa bassi jaoks
Ergonoomiline disain mugavuse huvides
IPX4 vee-/higikindlustase
Olenemata sellest, kui pikk teie päev on, on need kõrvaklapid alati teiega. Käepärane taskuformaadis laadimisümbris pakub 5 tundi mänguaega ja 10 lisatundi.
Kuula oma helisid nii, nagu nad on mõeldud kuulmiseks. Need kõrvaklapid kasutavad kohandatud disaini, 6 mm dünaamilisi draivereid, et pakkuda teile tõelist kuulamiselamust. Juhtide suur võimsus suurendab dünaamikat ja bassi, nii et sa ei jää löögist ilma.
Ärge laske maailma helidel oma kuulamist segada. Nendel kõrvaklappidel on AI-mikrofon, mis kasutab täiustatud AI-algoritmi, et filtreerida välja müra, mida te ei taha kuulda, ja tagab selge kõne kvaliteedi. Kuulake üksteist iga kord selgelt.
4.7
5-st
9
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
wookie-ls
14/05/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo dobre słuchawki
Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.
Positiivsed omadused
Dźwięk, jakość, bateria.
Negatiivsed omadused
Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.