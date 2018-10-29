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TAT1300BK/00
Väikesed kõrvaklapid. Super hind.
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Taskusse mahtuv laadimiskott
Mugavad SecureFit-kuularid
Tekstuursed SecureFit-otsikud tagavad sobivuse, mis näivad kergemad ja mugavamad, luues hea kontakti veelgi parema heli jaoks. Funktsioonid nagu dünaamiline bass lasevad teil nautida oma lemmiklugude täisvõimsust isegi vaiksel kuulamisel.
Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Microsoft Swift Pair.
Väike laadimisümbris libiseb hõlpsalt taskusse või kinnitage pael aasa* külge ja riputage laadimisümbris koti või vööaasa külge. Monorežiim võimaldab kasutada ühte kuularit teise laadimise ajal.
Arvustused
pael ei kuulu pakendkarpi.