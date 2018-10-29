Tunnetage bassi ja nautige sobivust

Pange muusika mängima väikeste juhtmevabade kuularitega, mis tunduvad kergemad, sobivad paremini ja esitavad suurepärast heli. Saate kuni 24 tundi mänguaega ja tekstuursed otsikud, mis hoiavad kuulareid mugavalt paigal, isegi kui kannate neid kogu päeva.