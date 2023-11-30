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Tootmine lõpetatud

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Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT2206WT/00

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Tootmine lõpetatud

Saadaval

Mustad
Mustad
Roheline
Roheline
Roosa
Roosa
Valge
Valge

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 889.5 kB
  • 30 November 2023

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 540.9 kB
  • 24 May 2024

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