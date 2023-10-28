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Tootmine lõpetatud
TAT8506BK/00
Mürasummutus Pro
Tuule müra vähendamine
Täiustatud disain
Universaalne sobivus
Keskendu helidele, mida sa kuulda tahad. Hübriidmüra tühistamiseks kasutatakse mitmeid mikrofone ja täiustatud helitöötlust välise müra filtreerimiseks. Teadlikkuse tõstmise režiimi saate aktiveerida nööpkuularite puudutamisega ning tuulemüra vähendamist saate juhtida Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu.
Olgu see laul või netisaade – perfektselt häälestatud 13 mm draiverid edastavad rikkalikku bassi ja põnevat selgust. Kui võtate kuulari kõrvast välja, pannakse heli pausile nin telefoni või tahvelarvutiga kõige paremini sobiv kodek valitakse automaatselt. Nautige suurepärast heli, ükskõik millist voogedastust kasutate.
Nende nööpkuularite ringikujuline disain on tõeline pilgupüüdja ning saate valida oma stiiliga sobituva tumeda või heleda värvistiili. Kuues suuruses silikoonist kõrvaotsikud ja Comply vahust lisapaar tagavad kindla ja mugava sobivuse.
Auhinnad
4.0
5-st
4
Auhinnad
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Positiivsed omadused
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Positiivsed omadused
Super dźwięk i super jakość
Negatiivsed omadused
Brak
See arvustus tehti tootele TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Positiivsed omadused
Design
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke