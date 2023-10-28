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  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
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  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt
  • Kuulake stiilselt

Tootmine lõpetatud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT8506BK/00

4
| (4) Auhinnad

1 auhind

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Kuulake stiilselt
Nende juhtmeta kuularite suurepärase välimuse ja samaväärse heliga olete kindlalt märki tabanud. Mürasummutus Pro kõrvaldab kogu välise müra ning taskuhäälingud ja esitusloendid kõlavad selgelt ja haaravalt. Helistate õues? Olete selgelt kuulda ka tuule käes.
Kuva kõik eelised

Kuulake stiilselt

  • Mürasummutus Pro

  • Tuule müra vähendamine

  • Täiustatud disain

  • Universaalne sobivus

Keskenduge sellele, millele soovite. Mürasummutus Pro

Keskenduge sellele, millele soovite. Mürasummutus Pro

Keskendu helidele, mida sa kuulda tahad. Hübriidmüra tühistamiseks kasutatakse mitmeid mikrofone ja täiustatud helitöötlust välise müra filtreerimiseks. Teadlikkuse tõstmise režiimi saate aktiveerida nööpkuularite puudutamisega ning tuulemüra vähendamist saate juhtida Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu.

Detailne heli. Rikkalik bass

Detailne heli. Rikkalik bass

Olgu see laul või netisaade – perfektselt häälestatud 13 mm draiverid edastavad rikkalikku bassi ja põnevat selgust. Kui võtate kuulari kõrvast välja, pannakse heli pausile nin telefoni või tahvelarvutiga kõige paremini sobiv kodek valitakse automaatselt. Nautige suurepärast heli, ükskõik millist voogedastust kasutate.

Rafineeritud ringikujuline disain. Täiesti mugav sobivus

Rafineeritud ringikujuline disain. Täiesti mugav sobivus

Nende nööpkuularite ringikujuline disain on tõeline pilgupüüdja ning saate valida oma stiiliga sobituva tumeda või heleda värvistiili. Kuues suuruses silikoonist kõrvaotsikud ja Comply vahust lisapaar tagavad kindla ja mugava sobivuse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-3112060

Arvustused

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4.0

5-st

4

Auhinnad

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Positiivsed omadused

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Positiivsed omadused

Super dźwięk i super jakość

Negatiivsed omadused

Brak

See arvustus tehti tootele TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Positiivsed omadused

Design

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.