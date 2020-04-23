30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAUH201WT/00
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Hingavad padjad
Kompaktne kokkupandav disain
Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.
32 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad selge heli ja jõulise bassi.
Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon tagab kõnede jaoks selge heli.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
pawlos
23/04/2020
Polska
Philipsi töötaja
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Positiivsed omadused
cena, brzmienie, wytrzymałość
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
God1980
02/03/2022
България
Kinnitatud ostja
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Positiivsed omadused
Лек,удобен и прецизен!
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUH201BK Слушалки с микрофон
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUH201BK Слушалки с микрофон