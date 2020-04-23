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Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

TAUH201WT/00

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
See on teie aeg
Looge enda ruum. Need kõrvapealsed kõrvaklapid tagavad selge heli ja jõulise bassi. Peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda ning lame juhe püsib kauem puntravabana. Kõrvaklapid on pehmed ja neid on kerge kokku murda, et saaksite need alati kaasa võtta.
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See on teie aeg

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Hingavad padjad

  • Kompaktne kokkupandav disain

1,2 m juhe on ideaalne väljas kasutamiseks

Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.

32 mm neodüümist kõlarielemendid. Tugev heli ja jõuline bass.

32 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad selge heli ja jõulise bassi.

Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon selge heli jaoks.

Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon tagab kõnede jaoks selge heli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Positiivsed omadused

cena, brzmienie, wytrzymałość

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

02/03/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Positiivsed omadused

Лек,удобен и прецизен!

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUH201BK Слушалки с микрофон

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUH201BK Слушалки с микрофон

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