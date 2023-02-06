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  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine
  • Mugav ja puhas raseerimine

Shaver 3000X SeriesMärg- ja kuivkasutusega elektriline pardel

X3003/00

4.6
| (618) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Mugav ja puhas raseerimine
Philipsi pardlite seeria 3000X märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel tagab mugava ja puhta raseerimise. 27 iseterituvat PowerCut tera, märg- ja kuivkasutus ning väljalükatav piirel tagavad lihtsa ja mugava kasutuse.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

SkinProtect tehnoloogia

Mugav ja puhas raseerimine

  • PowerCut lõiketerad

  • Märg- ja kuivraseerimine

  • Korrosioonikindel raseerimissüsteem

  • 4D painduvad raseerimispead

PowerCut terad tagavad pidevalt puhta raseerimise

PowerCut terad tagavad pidevalt puhta raseerimise

27 iseterituvat tera lõikavad pidevalt iga karva nahalähedaselt, tagades iga kord sileda ja ühtlase viimistluse. Iseterituvad terad püsivad uuena kuni kaks aastat.

Märg- ja kuivkasutus kraanikausi ääres või duši all

Märg- ja kuivkasutus kraanikausi ääres või duši all

Kasutage mugavat kuivkasutust või valige märgkasutuse jaoks kõige meelepärasem vaht või geel kasvõi duši all.

4D painduvad raseerimispead järgivad teie näokontuure ja tagavad mugava raseerimise

4D painduvad raseerimispead järgivad teie näokontuure ja tagavad mugava raseerimise

Liikuvad lõikepead painduad neljas suunas, et säilitada teie nahaga ühtlane kontakt ning kaitsta seda sisselõigete eest.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH30

    SH30
    Asendusterad

    SH30/50
    • ComfortCut lõiketerad
    • Sobib S1000, S2000 ja S3000 seeriaga
    • Sobib S5000 seeria ümara kujuga

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.6

5-st

618

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

06/02/2023

Eesti

Eesti

Hind hea, kvaliteet väga hea

Lihtne ning mugav kasutada. Aku kestab väga hästi ning masin teeb enda tööd hästi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1332/41 Kuivkasutusega pardel, Series 1000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1332/41 Kuivkasutusega pardel, Series 1000

07/01/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Labs produkts!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Positiivsed omadused

Viss labi

Negatiivsed omadused

Nekas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

25/11/2025

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Perfekti.

Tas ko es gaidīju - tiešām perfekta skūšanās bez ādas kairinājuma. Strādā lieliski.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 