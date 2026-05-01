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  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
  • Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*

Pardel 5000X seeriaMärg- ja kuivkasutusega pardel

X5012/00

4.7
| (96) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*
Vähendage nahaärritust ning tagage igapäevaselt parim väljanägemine. Philips 5000X seeria koos Skin Protect tehnoloogiaga tagab nahalähedase raseerimise koos täiustatud nahakaitsega.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Skin Protect tehnoloogiaga

Nahalähedane raseerimine. Täiustatud nahakaitse*

  • SkinGlide’i kaitsekate

  • 360° painduvad pead

  • Korrosioonikindel raseerimissüsteem

  • PowerCuti lõiketerad

Libiseb sujuvalt, ei mingit nahaärritust

Libiseb sujuvalt, ei mingit nahaärritust

Raseerige mugavalt. SkinGlide’i kaitsekate, milles on 100 000 mikrohelmest ruutsentimeetri kohta, parandab libisemist nahal 20%** võrra, et minimeerida nahaärritust.

Hoiab pidevat kontakti nahaga isegi rasketesti ligipääsetavates piirkondades

Hoiab pidevat kontakti nahaga isegi rasketesti ligipääsetavates piirkondades

Täielikult painduv raseerimispea liigub 360°, et tagada pidev nahakonktakt isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades, vältides liigset survet, et minimeerida nahaärritust.

Korrosioonikindel süsteem, õrn nahale

Korrosioonikindel süsteem, õrn nahale

Meie pardli lõiketerad on valmistatud kirurgilisest Euroopa terasest, mis on korrosioonikindel ja hoiab lõiketeri puhtana. Hüpoallergeennne teras on nahasõbralik.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.7

5-st

96

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

01/05/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Labs skuveklis

Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!

See arvustus tehti tootele Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Date of Use 2026-04-16

See arvustus tehti tootele Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Date of Use 2026-04-16

30/10/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt to strzał w 10 i must have!

Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.

Positiivsed omadused

Wykonanie, precyzja, efekt końcowy

Negatiivsed omadused

brak wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

28/10/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Golarka Philips Skin protect

Super golarka bardzo dobrze radzi sobie z trzydniowym zarostem goli w trudno dostępnych miejscach dzięki ruchomej głowicy nie podrażnia jest cicha możliwość golenia na mokro polecam serdecznie to już druga golarka Philips w moim posiadaniu mam nadzieję że nie ostatnia

See arvustus tehti tootele Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

See arvustus tehti tootele Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Võrreldes Philips S3000 seeriaga

  2. võrreldes ilma mikropärliteta pinnakattega