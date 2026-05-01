30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
SkinGlide’i kaitsekate
360° painduvad pead
Korrosioonikindel raseerimissüsteem
PowerCuti lõiketerad
Raseerige mugavalt. SkinGlide’i kaitsekate, milles on 100 000 mikrohelmest ruutsentimeetri kohta, parandab libisemist nahal 20%** võrra, et minimeerida nahaärritust.
Täielikult painduv raseerimispea liigub 360°, et tagada pidev nahakonktakt isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades, vältides liigset survet, et minimeerida nahaärritust.
Meie pardli lõiketerad on valmistatud kirurgilisest Euroopa terasest, mis on korrosioonikindel ja hoiab lõiketeri puhtana. Hüpoallergeennne teras on nahasõbralik.
4.7
5-st
96
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Silvestrs7
01/05/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Labs skuveklis
Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!
See arvustus tehti tootele Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Date of Use 2026-04-16
See arvustus tehti tootele Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Date of Use 2026-04-16
barticom
30/10/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ten produkt to strzał w 10 i must have!
Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.
Positiivsed omadused
Wykonanie, precyzja, efekt końcowy
Negatiivsed omadused
brak wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Brodacz34
28/10/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Golarka Philips Skin protect
Super golarka bardzo dobrze radzi sobie z trzydniowym zarostem goli w trudno dostępnych miejscach dzięki ruchomej głowicy nie podrażnia jest cicha możliwość golenia na mokro polecam serdecznie to już druga golarka Philips w moim posiadaniu mam nadzieję że nie ostatnia
See arvustus tehti tootele Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
See arvustus tehti tootele Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Võrreldes Philips S3000 seeriaga
võrreldes ilma mikropärliteta pinnakattega