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Pardel 5000X seeria Märg- ja kuivkasutusega pardel
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X5012/00
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Kasutusjuhend
Kõik (11)
Kas ma saan oma Philipsi pardli akusid vahetada?
Millist vahtu või geeli ma oma Philipsi pardliga kasutada võin?
Kas ma võin oma Philipsi pardlit pärast iga raseerimist laadida?
Kuidas eemaldada Philipsi pardli raseerimispead?
Kuidas ma peaksin oma Philipsi pardlit puhastama?
HQ87 USB seinaadapter
Minu Philipsi pardel ei tööta
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