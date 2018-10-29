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XC2011/01
Võimas imemine PowerCyclone 7 tehnoloogiaga
Kõvakõrvale LED-pihusti, et te ei jääks tolmu puudumisest.
Eco kuni 40 min ja turbo kuni 10 min(2)
2 seadistust ja seinakinnitus hoiustamiseks
PowerCyclone 7 ja PowerBlade digimootor tekitavad koos energiatõhusalt kiire õhuvoolu (kuni 660 l/min(3)). Tulemus? Tolmu ja mustuse põhjalik eemaldamine ja pikem tööaeg - eriti kõvakattega põrandatel.
Muutke iga liigutus oluliseks meie LED-otsaku abil, mis valgustab kõrgeimal seadistusel kuni 99%(7) tolmust ja mustusest. See valgustab pisikesi tolmuosakesi, suunates valguse täpselt õige nurga all, et te teaksite täpselt, kust puhastada. Otsik on disainitud nii, et see libiseb seintele ja servadele ülimalt lähedale, tabades ka kõige raskemini märgatavaid mustuseosakesi. Nii ei jäta te ühtegi tolmukübet maha.
Philips 2000 seeria puhastab ühe laadimisega üle 180 m2 Eco-režiimis ja üle 45 m2 turborežiimis.(5)
Arvustused
¹ Eco režiim, ainult käsitolmuimejaga.
² Turborežiimis, ainult käsitolmuimejaga.
(3) Turborežiimis
(4) Tavarežiim, ainult käeshoitav / turborežiimis, ainult käeshoitav
(5) Kõvakattega põrandatel kuiva otsakuga
(6) Osakeste suurus > 0,5 μm
(7) Kõvakattega põrandatel turborežiimis