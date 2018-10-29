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  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.

2000Juhtmevaba varstolmuimeja

XC2011/01

Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
Puhasta oma põrandad põhjalikult Philips 2000 juhtmevaba varstolmuimejaga. LED-otsak paljastab peidetud tolmu ja mustuse, enne kui selle PowerCyclone 7 tehnoloogia abil kinni püüab. Kuni 40-minutline tööaeg¹ muudab kodu koristamise lihtsaks.
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Kuni 40 min puhastamist ühe laadimisega(1)

Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.

  • Võimas imemine PowerCyclone 7 tehnoloogiaga

  • Kõvakõrvale LED-pihusti, et te ei jääks tolmu puudumisest.

  • Eco kuni 40 min ja turbo kuni 10 min(2)

  • 2 seadistust ja seinakinnitus hoiustamiseks

PowerCyclone 7: võimas imemisjõud minimaalse akukasutusega

PowerCyclone 7: võimas imemisjõud minimaalse akukasutusega

PowerCyclone 7 ja PowerBlade digimootor tekitavad koos energiatõhusalt kiire õhuvoolu (kuni 660 l/min(3)). Tulemus? Tolmu ja mustuse põhjalik eemaldamine ja pikem tööaeg - eriti kõvakattega põrandatel.

Kõvakattega põranda LED-otsik paljastab tolmu, suunates igat liigutust

Kõvakattega põranda LED-otsik paljastab tolmu, suunates igat liigutust

Muutke iga liigutus oluliseks meie LED-otsaku abil, mis valgustab kõrgeimal seadistusel kuni 99%(7) tolmust ja mustusest. See valgustab pisikesi tolmuosakesi, suunates valguse täpselt õige nurga all, et te teaksite täpselt, kust puhastada. Otsik on disainitud nii, et see libiseb seintele ja servadele ülimalt lähedale, tabades ka kõige raskemini märgatavaid mustuseosakesi. Nii ei jäta te ühtegi tolmukübet maha.

Asendatav aku kestab Eco-režiimis kuni 40 min ja turborežiimis kuni 10 min (4)

Asendatav aku kestab Eco-režiimis kuni 40 min ja turborežiimis kuni 10 min (4)

Philips 2000 seeria puhastab ühe laadimisega üle 180 m2 Eco-režiimis ja üle 45 m2 turborežiimis.(5)

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. ¹ Eco režiim, ainult käsitolmuimejaga.

  2. ² Turborežiimis, ainult käsitolmuimejaga.

  3. (3) Turborežiimis

  4. (4) Tavarežiim, ainult käeshoitav / turborežiimis, ainult käeshoitav

  5. (5) Kõvakattega põrandatel kuiva otsakuga

  6. (6) Osakeste suurus > 0,5 μm

  7. (7) Kõvakattega põrandatel turborežiimis