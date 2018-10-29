Kõvakattega põranda LED-otsik paljastab tolmu, suunates igat liigutust

Muutke iga liigutus oluliseks meie LED-otsaku abil, mis valgustab kõrgeimal seadistusel kuni 99%(7) tolmust ja mustusest. See valgustab pisikesi tolmuosakesi, suunates valguse täpselt õige nurga all, et te teaksite täpselt, kust puhastada. Otsik on disainitud nii, et see libiseb seintele ja servadele ülimalt lähedale, tabades ka kõige raskemini märgatavaid mustuseosakesi. Nii ei jäta te ühtegi tolmukübet maha.