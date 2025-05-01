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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
XC3042/10
XC3131/01
XC3131/61
XC2011/01
XC3031/01
XC3032/01
XC3033/01
XC3132/01
XC3133/01
Ühildub järgmiste toodetega:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
Kaks-ühes piluotsak ja hari kõigi puhastusvajaduste jaoks
Selle piluotsakuga saate puhastada ka kitsaid nurki või raskesti ligipääsetavaid kohti
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Positiivsed omadused
Kompaktan
Negatiivsed omadused
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000