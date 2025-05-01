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Juhtmeta tolmuimeja 2000 ja 3000 seeriaTarvikute komplekt

XV1632/01

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Tarvikute komplekt
Philipsi juhtmevaba tolmuimeja VC 2000 ja 3000 seeriaga (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133) ühilduv tarvikute komplekt. Komplektis on kaks-ühes-otsak ja piluotsak.
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Ühilduvad tooted
3000 seeria

3000 seeria
Juhtmeta tolmuimeja

XC3042/10

3000

3000
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC3131/01

3000 seeria

3000 seeria
Juhtmeta tolmuimeja

XC3131/61

2000

2000
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC2011/01

3000

3000
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC3031/01

3000

3000
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC3032/01

3000

3000
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC3033/01

3000 seeria

3000 seeria
Juhtmeta tolmuimeja Aqua

XC3132/01

3000

3000
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC3133/01

Tarvikute komplekt

  • Ühildub järgmiste toodetega:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

Kaks-ühes tööriist

Kaks-ühes piluotsak ja hari kõigi puhastusvajaduste jaoks

Piludest ja pragudest tolmu imemiseks

Selle piluotsakuga saate puhastada ka kitsaid nurki või raskesti ligipääsetavaid kohti

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Positiivsed omadused

Kompaktan

Negatiivsed omadused

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

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