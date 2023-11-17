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  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
  • Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.

3000Juhtmevaba varstolmuimeja

XC3031/01

4.4
| (19) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.
Puhasta oma põrandad põhjalikult Philips 3000 juhtmevaba varstolmuimejaga. LED-otsak paljastab peidetud tolmu ja mustuse, enne kui selle PowerCyclone 8 tehnoloogia abil kinni püüab. Kuni 60-minutline tööaeg¹ muudab kodu koristamise lihtsaks.
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Tööaeg kuni 60 min¹ ja LED-tuledega otsakud

Paljasta peidetud mustus. Eemalda see ühe tõmbega.

  • PowerCyclone 8 teh tagab võimsa imamise

  • Kõvakõrvale LED-pihusti, et te ei jääks tolmu puudumisest.

  • Kuni 60 min öko- ja 15 min turborež.(2)

  • 2 sead., 2 tarv. ja seinak. hoiust.

PowerCyclone 8: suur imemisvõimsus minimaalse akukuluga(8)

PowerCyclone 8: suur imemisvõimsus minimaalse akukuluga(8)

Tehnoloogia PowerCyclone 8 ja digitaalne mootor PowerBlade saavutavad koos energiatõhusalt tugeva õhuvoolu (kiirusega kuni 820 l/min (3)). Tulemus? Põhjalik tolmu ja mustuse kogumine ning pikem tööaeg - eriti kõvakattega põrandatel.

Kõvakattega põranda LED-otsik paljastab tolmu, suunates igat liigutust

Kõvakattega põranda LED-otsik paljastab tolmu, suunates igat liigutust

LED-otsikuga on igast liigutusest kasu ja kõrgeima seadistusega (4) kogute kokku kuni 99% tolmust ning mustusest. Otsik valgustab tillukesi tolmukübemeid, suunates valgust täpselt õige nurga all, et teaksite täpselt, kust puhastada. Otsiku disain võimaldab sellel seintele ja nurkadele väga lähedale liikuda, et ka kõige jonnakamat tolmu kätte saada. Teist ei jää maga tolmukübetki.

Lihtne puhastamine tänu käeshoitavale lahendusele ja tarvikutele

Lihtne puhastamine tänu käeshoitavale lahendusele ja tarvikutele

Kappide sees, nurkades või kõrgel üleval – Philipsi seeria 3000 saab sellega hakkama. Seadme saab mugavamaks liigutamiseks muuta käeshoitavaks tolmuimejaks. Selle pikk piluotsik ulatub kitsastesse kohtadesse. Kaks-ühes kombinatsiooniga tööriista saab hõlpsalt kasutada pehme harjana õrnade pindade puhastamiseks või laia piluotsikuga tööriistana keeruliste nurkade puhastamiseks.

Tehnilised andmed

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4.4

5-st

19

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Positiivsed omadused

Простий в догляді, гарно прибирає

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Positiivsed omadused

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Positiivsed omadused

Досить довгий час роботи, потужний

Negatiivsed omadused

Не виявила

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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Lahtiütlused

  1. ¹ Eco režiim, ainult käsitolmuimejaga

  2. ² Turbo režiim, ainult käsitolmuimejaga

  3. ³ Teist akut müüakse eraldi (XV1633).

  4. (4) Kõvakattega põrandatel turborežiimis

  5. (5) Tavarežiimis, ainult käes hoides / turborežiimis, ainult käes hoides

  6. (6) Osakeste suurus > 0,5 μm

  7. (7) Kõvakattega põrandatel kuiva otsikuga

  8. (8) Turborežiimis, ainult käes hoides