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PowerCyclone 8 teh tagab võimsa imamise
Kõvakõrvale LED-pihusti, et te ei jääks tolmu puudumisest.
Kuni 60 min öko- ja 15 min turborež.(2)
2 sead., 2 tarv. ja seinak. hoiust.
Tehnoloogia PowerCyclone 8 ja digitaalne mootor PowerBlade saavutavad koos energiatõhusalt tugeva õhuvoolu (kiirusega kuni 820 l/min (3)). Tulemus? Põhjalik tolmu ja mustuse kogumine ning pikem tööaeg - eriti kõvakattega põrandatel.
LED-otsikuga on igast liigutusest kasu ja kõrgeima seadistusega (4) kogute kokku kuni 99% tolmust ning mustusest. Otsik valgustab tillukesi tolmukübemeid, suunates valgust täpselt õige nurga all, et teaksite täpselt, kust puhastada. Otsiku disain võimaldab sellel seintele ja nurkadele väga lähedale liikuda, et ka kõige jonnakamat tolmu kätte saada. Teist ei jää maga tolmukübetki.
Kappide sees, nurkades või kõrgel üleval – Philipsi seeria 3000 saab sellega hakkama. Seadme saab mugavamaks liigutamiseks muuta käeshoitavaks tolmuimejaks. Selle pikk piluotsik ulatub kitsastesse kohtadesse. Kaks-ühes kombinatsiooniga tööriista saab hõlpsalt kasutada pehme harjana õrnade pindade puhastamiseks või laia piluotsikuga tööriistana keeruliste nurkade puhastamiseks.
4.4
5-st
19
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Kampaania osa
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Positiivsed omadused
Простий в догляді, гарно прибирає
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Kampaania osa
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Positiivsed omadused
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Positiivsed omadused
Досить довгий час роботи, потужний
Negatiivsed omadused
Не виявила
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
¹ Eco režiim, ainult käsitolmuimejaga
² Turbo režiim, ainult käsitolmuimejaga
³ Teist akut müüakse eraldi (XV1633).
(4) Kõvakattega põrandatel turborežiimis
(5) Tavarežiimis, ainult käes hoides / turborežiimis, ainult käes hoides
(6) Osakeste suurus > 0,5 μm
(7) Kõvakattega põrandatel kuiva otsikuga
(8) Turborežiimis, ainult käes hoides