30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Triple Action Lift & Cut tehnoloogia
NanoTech Dual Precision terad
360° Precision painduv raseerimispea
Surve- ja liikumisandur
7-aastane garantii*****
Meie patenteeritud Triple Action Lift & Cut raseerimissüsteem tõstab karvad õrnalt üles enne täpset nahalähedast raseerimist kuni -0,08 mm. Ilma, et terad teie nahka puudutaks. Tagades ülima mugavuse ja terve päeva kestva tulemuse.
Täielikult painduvad, väiksemad ja kompaktsemad raseerimispead kohanduvad iga teie näokumerusega. Pidev nahakontakt koos 20% suurema täpsusega* aitab raseerida ka raskemini raseeritavaid piirkondi nina, lõua ja kaela all. Täpsus tagatud iga tõmbega.
NanoTech Dual Precision terad on loodud sobituma teie loomuliku karvakasvuga, raseerides mis tahes suunas kasvavad karvad tänu 360° pöörlevatele lõiketeradele. Tehes 8 miljonit lõikeliigutust minutis, raseerivad NanoTech Dual Precision terad ühe tõmbega* kuni 25% rohkem karvu. Tõhusus on tagatud iga tõmbega, isegi 1-, 3- või 7-päevase habeme puhul.
Uus
Auhinnad
4.6
5-st
167
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Arles
07/05/2025
Eesti
Soovitan
Väga vaikne ja kvaliteetne pardel ning lõpptulemus ideaalne
Positiivsed omadused
Vaikne ja kavliteetne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9403/31 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9403/31 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel
Hr.Marko
06/05/2025
Eesti
XP9201/30
Suurepärane kogemus, parim mida olen kasutanud. Soovitan!
Positiivsed omadused
Ainult plussid
Negatiivsed omadused
Miinuseid pole
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9404/46 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9404/46 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel
Igor MCMLXV
09/04/2025
Eesti
Kinnitatud ostja
Отличная бритва для дома и путешествий.
Качественное бритьё, эргономичный и современный дизайн, длительное время работы от аккумулятора, эффективная система тщательной очистки в течение минуты для гигиеничного бритья, удобный контроль за процессом бритья с помощью приложения Groom Tribe.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9403/31 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9403/31 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
võrreldes Philipsi 3000 seeriaga
võrreldes varasema mudeliga
võrreldes ilma helmesteta kattega
võrreldes pärast puhastusvedeliku ja vee kasutamist kassetis
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