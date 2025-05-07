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  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
  • Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva

i9000 Prestige UltraSkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

XP9403/31

4.6
| (167) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

3 auhinnad

Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva
Meie kõige uuenduslikum Triple Action Lift & Cut süsteemiga Philips i9000 Prestige Ultra pardel raseerib nahalähedaselt ja tagab terve päeva kestva tulemuse, isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. SkinIQ Pro viis raseerimisrežiimi tagavad naha ülima mugavustunde.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

tänu SkinIQ Pro tehnoloogiale

Ülimalt mugav nahalähedane raseerimine, mis kestab terve päeva

  • Triple Action Lift & Cut tehnoloogia

  • NanoTech Dual Precision terad

  • 360° Precision painduv raseerimispea

  • Surve- ja liikumisandur

  • 7-aastane garantii*****

Nahalähedane raseerimine, tulemus mis kestab terve päeva

Nahalähedane raseerimine, tulemus mis kestab terve päeva

Meie patenteeritud Triple Action Lift & Cut raseerimissüsteem tõstab karvad õrnalt üles enne täpset nahalähedast raseerimist kuni -0,08 mm. Ilma, et terad teie nahka puudutaks. Tagades ülima mugavuse ja terve päeva kestva tulemuse.

Täpsus isegi kõige raskemini raseeritavates kohtades

Täpsus isegi kõige raskemini raseeritavates kohtades

Täielikult painduvad, väiksemad ja kompaktsemad raseerimispead kohanduvad iga teie näokumerusega. Pidev nahakontakt koos 20% suurema täpsusega* aitab raseerida ka raskemini raseeritavaid piirkondi nina, lõua ja kaela all. Täpsus tagatud iga tõmbega.

Tõhusus on tagatud iga tõmbega, isegi 1-, 3- või 7-päevase habeme puhul

Tõhusus on tagatud iga tõmbega, isegi 1-, 3- või 7-päevase habeme puhul

NanoTech Dual Precision terad on loodud sobituma teie loomuliku karvakasvuga, raseerides mis tahes suunas kasvavad karvad tänu 360° pöörlevatele lõiketeradele. Tehes 8 miljonit lõikeliigutust minutis, raseerivad NanoTech Dual Precision terad ühe tõmbega* kuni 25% rohkem karvu. Tõhusus on tagatud iga tõmbega, isegi 1-, 3- või 7-päevase habeme puhul.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

167

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

07/05/2025

Eesti

Eesti

Soovitan

Väga vaikne ja kvaliteetne pardel ning lõpptulemus ideaalne

Positiivsed omadused

Vaikne ja kavliteetne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9403/31 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9403/31 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

06/05/2025

Eesti

Eesti

XP9201/30

Suurepärane kogemus, parim mida olen kasutanud. Soovitan!

Positiivsed omadused

Ainult plussid

Negatiivsed omadused

Miinuseid pole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9404/46 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9404/46 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

09/04/2025

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Отличная бритва для дома и путешествий.

Качественное бритьё, эргономичный и современный дизайн, длительное время работы от аккумулятора, эффективная система тщательной очистки в течение минуты для гигиеничного бритья, удобный контроль за процессом бритья с помощью приложения Groom Tribe.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9403/31 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele i9000 Prestige Ultra XP9403/31 SkinIQ tehnoloogiaga märg- ja kuivkasutusega pardel

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. võrreldes Philipsi 3000 seeriaga

  2. võrreldes varasema mudeliga

  3. võrreldes ilma helmesteta kattega

  4. võrreldes pärast puhastusvedeliku ja vee kasutamist kassetis

  5. Pärast veebilehel Philips.com registreerimist 90 päeva jooksul pärast ostu sooritamist