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  • Nautige iga päev hügieenilist raseerimist
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Kiirpuhastuskassett

CC12/50

5
| (37) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige iga päev hügieenilist raseerimist
Kui kasutate pärast iga raseerimiskorda kiirpuhastussüsteemi, hoiate oma pardli alati töökorras. See teeb teie pardli 10 korda puhtamaks kui lihtsalt veega puhastamine*.
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10 korda tõhusam kui veega puhastamine*

Nautige iga päev hügieenilist raseerimist

  • Kahene komplekt

  • Kuni kuus kuud hügieenilist raseerimist

  • kiirpuhastussüsteemile

Määrdeained hoiavad pardli parimas töökorras

Määrdeained hoiavad pardli parimas töökorras

Aktiivsete määrdeainetega koostis kaitseb raseerimispead kulumise ja hõõrumise eest, nii et pardli toimib kauem tõhusalt.

Värske lõhn annab raseerimisel puhta tunde

Värske lõhn annab raseerimisel puhta tunde

Puhastuskassett lõhnab värskelt ja annab raseerimisel puhta tunde.

Täiesti alkoholivaba

Täiesti alkoholivaba

Täiesti alkoholivaba puhastusvedelik on nahasõbralik ja loodud nahka ärrituse eest kaitsma.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

37

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Positiivsed omadused

Jakość wykonania, niezawodność

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Positiivsed omadused

Dobra cena i super produkt

Negatiivsed omadused

Nie znalazłem żadnej wady

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhinevad kolmanda osapoole agentuuri laboritesti tulemustel pärast 1-minutilist kasutamist. Kassett suudab efektiivselt ära hoida Staphylococcus Aureuse ja Candida Albicanse kasvu. Staphylococcus aureuse ennetusefektiivsus on 99.9%