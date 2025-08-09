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XP9407/37
X9002/10
XP9201/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9400/31
XP9403/31
XP9404/46
Kahene komplekt
Kuni kuus kuud hügieenilist raseerimist
kiirpuhastussüsteemile
Aktiivsete määrdeainetega koostis kaitseb raseerimispead kulumise ja hõõrumise eest, nii et pardli toimib kauem tõhusalt.
Puhastuskassett lõhnab värskelt ja annab raseerimisel puhta tunde.
Täiesti alkoholivaba puhastusvedelik on nahasõbralik ja loodud nahka ärrituse eest kaitsma.
5.0
5-st
37
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
szejk
09/08/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Positiivsed omadused
Jakość wykonania, niezawodność
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Positiivsed omadused
Dobra cena i super produkt
Negatiivsed omadused
Nie znalazłem żadnej wady
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Põhinevad kolmanda osapoole agentuuri laboritesti tulemustel pärast 1-minutilist kasutamist. Kassett suudab efektiivselt ära hoida Staphylococcus Aureuse ja Candida Albicanse kasvu. Staphylococcus aureuse ennetusefektiivsus on 99.9%