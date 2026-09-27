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XV1210/01 asendusfilter Asendusfilter

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XV1210/01 asendusfilterAsendusfilter

XV1210/01

XV1210/01 asendusfilter Asendusfilter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatega ühilduv asenduskomplekt*. Komplekt sisaldab väljalaske- ja mootorifiltreid. Soovitatav on filtreid vahetada kord aastas.

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  • 27 September 2026

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