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XV1210/01 asendusfilter Asendusfilter
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XV1210/01
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Seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatega ühilduv asenduskomplekt*. Komplekt sisaldab väljalaske- ja mootorifiltreid. Soovitatav on filtreid vahetada kord aastas.
1000 seeriaTolmukotita tolmuimeja
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