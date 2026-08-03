TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Philips HomeRun 2000 ja 3000 mopisalvid

Tugi

Philips HomeRun2000 ja 3000 mopisalvid

XV1430/00

Philips HomeRun 2000 ja 3000 mopisalvid

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutage pestavaid mikrokiust mopipatju HomeRun 2000 ja 3000 seeria robottolmuimejatega, et vabaneda peenest tolmust, mida koguneb teie põrandatele iga päev. Mopipadjad sobivad mudelitele XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

  • PDF fail
  • 3 August 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata