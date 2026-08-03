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Tolmuimeja ja mopi tarvikud
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Philips HomeRun 2000 ja 3000 mopisalvid
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XV1430/00
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Kasutage pestavaid mikrokiust mopipatju HomeRun 2000 ja 3000 seeria robottolmuimejatega, et vabaneda peenest tolmust, mida koguneb teie põrandatele iga päev. Mopipadjad sobivad mudelitele XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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