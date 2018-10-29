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  • Mopipadjad HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele
  • Mopipadjad HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele
  • Mopipadjad HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele
  • Mopipadjad HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele
  • Mopipadjad HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele
  • Mopipadjad HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele

Philips HomeRun2000 ja 3000 mopisalvid

XV1430/00

1 auhind

Mopipadjad HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele
Kasutage pestavaid mikrokiust mopipatju HomeRun 2000 ja 3000 seeria robottolmuimejatega, et vabaneda peenest tolmust, mida koguneb teie põrandatele iga päev. Mopipadjad sobivad mudelitele XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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Ühilduvad tooted
2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2000/15

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2000/25

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2100/15

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2100/25

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2100/10

2000 seeria

2000 seeria
Robottolmuimeja

XU2100/20

HomeRun 3000 seeria Aqua

HomeRun 3000 seeria Aqua
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3000/01

HomeRun 3000 seeria Aqua

HomeRun 3000 seeria Aqua
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3000/02

HomeRun 3000 seeria Aqua

HomeRun 3000 seeria Aqua
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3100/01

HomeRun 3000 seeria Aqua

HomeRun 3000 seeria Aqua
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3110/02

Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine

Mopipadjad HomeRun 2000 ja 3000 seeria robotitele

  • 4 mikrokiust mopipatja

  • Ühildub: 2000 ja 3000 seeria

  • Pestav (maks. 60 kraadi)

Pestavad ja taaskasutatavad mopipadjad

Mikrokiust mopipadjad on masinpestavad maksimaalselt 60 °C juures. Neid on lihtne kinnitada ja eemaldada. Moppi on soovitatav pesta pärast iga puhastuskorda.

Puhastab õrnalt, kuid tõhusalt

Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. See on loodud spetsiaalselt õrnade pindade, näiteks puitpõrandate puhastamiseks.

Vahetage iga kolme kuni kuue kuu järel

Vastupidavad mopipadjad on mõeldud põrandate igapäevaseks märg- ja kuivpuhastuseks. Optimaalse tõhususe tagamiseks vahetage mopipatju iga 3–6 kuu järel. Rakendus HomeRun tuletab meelde, kui mopp tuleb välja vahetada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Lahtiütlused

  1. Kui kasutatakse Philipsi kuiv- ja märgpuhastusrobotite seerias HomeRun 3000 Aqua