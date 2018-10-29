30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
XV1430/00
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
4 mikrokiust mopipatja
Ühildub: 2000 ja 3000 seeria
Pestav (maks. 60 kraadi)
Mikrokiust mopipadjad on masinpestavad maksimaalselt 60 °C juures. Neid on lihtne kinnitada ja eemaldada. Moppi on soovitatav pesta pärast iga puhastuskorda.
Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. See on loodud spetsiaalselt õrnade pindade, näiteks puitpõrandate puhastamiseks.
Vastupidavad mopipadjad on mõeldud põrandate igapäevaseks märg- ja kuivpuhastuseks. Optimaalse tõhususe tagamiseks vahetage mopipatju iga 3–6 kuu järel. Rakendus HomeRun tuletab meelde, kui mopp tuleb välja vahetada.
Auhinnad
Arvustused
Kui kasutatakse Philipsi kuiv- ja märgpuhastusrobotite seerias HomeRun 3000 Aqua