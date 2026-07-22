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Philips HomeRun Pöörlevad mopid 9000

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Philips HomeRunPöörlevad mopid 9000

XV1491/10

Philips HomeRun Pöörlevad mopid 9000

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Paigaldage oma Philips HomeRun 9000 seeria kuiv- ja märgpuhastusrobotile originaalpöördmopid. Pöördmopi patenditud tehnoloogiaga robot eemaldab musta vee silmapilkselt, et saaksite pesta põrandat ainult puhta veega, ja tagab suurepärase puhastustulemuse.

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  • 22 July 2026

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