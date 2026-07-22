10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimejad ja mopid
Kõik seeriad
Philips HomeRun Pöörlevad mopid 9000
Tugi
XV1491/10
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Paigaldage oma Philips HomeRun 9000 seeria kuiv- ja märgpuhastusrobotile originaalpöördmopid. Pöördmopi patenditud tehnoloogiaga robot eemaldab musta vee silmapilkselt, et saaksite pesta põrandat ainult puhta veega, ja tagab suurepärase puhastustulemuse.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata