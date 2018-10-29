Suurepärased puhastustulemused

Philips HomeRun 9000 seeria teeb enamat kui vaid pühib: tänu patenditud pöördmopitehnoloogiale pakub see uudset puhastusviisi, pestes põrandaid alati puhta veega, mis kõrvaldab raskesti eemaldatavad plekid ja mustuse ning tagab laitmatu tulemuse.