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XV1491/10
Kaks originaalpöördmoppi
Ühilduvus: 9000 seeria
Puhastage alati puhta veega. PowerCyclone Aqua tehnoloogia eemaldab musta vee töö käigus jäädavalt, mis tähendab seda, et pesuks kasutatakse ainult puhast vett. Nautige enneolematut puhtust meie tootega, mis jätab teie põrandad laitmatult puhtaks.
Philips HomeRun 9000 seeria teeb enamat kui vaid pühib: tänu patenditud pöördmopitehnoloogiale pakub see uudset puhastusviisi, pestes põrandaid alati puhta veega, mis kõrvaldab raskesti eemaldatavad plekid ja mustuse ning tagab laitmatu tulemuse.
Igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks mõeldud pöördmopp eemaldab hõlpsalt tolmu ja mustuse. Tänu kahe rullikuga tõstesüsteemile tõstab Philips HomeRun 9000 mopi nutikalt üles, et see vaipa märjaks ei teeks.
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