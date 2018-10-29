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  • Pöördmopid HomeRun 9000 seeriale
  • Pöördmopid HomeRun 9000 seeriale

Philips HomeRunPöörlevad mopid 9000

XV1491/10

Pöördmopid HomeRun 9000 seeriale
Paigaldage oma Philips HomeRun 9000 seeria kuiv- ja märgpuhastusrobotile originaalpöördmopid. Pöördmopi patenditud tehnoloogiaga robot eemaldab musta vee silmapilkselt, et saaksite pesta põrandat ainult puhta veega, ja tagab suurepärase puhastustulemuse.
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Ühilduvad tooted
Philips HomeRun 9000 sari

Philips HomeRun 9000 sari
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU9100/10

Robot, millele pole põrandapesus võrdset

Pöördmopid HomeRun 9000 seeriale

  • Kaks originaalpöördmoppi

  • Ühilduvus: 9000 seeria

Patenditud pöördmopitehnoloogia

Patenditud pöördmopitehnoloogia

Puhastage alati puhta veega. PowerCyclone Aqua tehnoloogia eemaldab musta vee töö käigus jäädavalt, mis tähendab seda, et pesuks kasutatakse ainult puhast vett. Nautige enneolematut puhtust meie tootega, mis jätab teie põrandad laitmatult puhtaks.

Suurepärased puhastustulemused

Suurepärased puhastustulemused

Philips HomeRun 9000 seeria teeb enamat kui vaid pühib: tänu patenditud pöördmopitehnoloogiale pakub see uudset puhastusviisi, pestes põrandaid alati puhta veega, mis kõrvaldab raskesti eemaldatavad plekid ja mustuse ning tagab laitmatu tulemuse.

Sobib kõigile põrandatüüpidele

Sobib kõigile põrandatüüpidele

Igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks mõeldud pöördmopp eemaldab hõlpsalt tolmu ja mustuse. Tänu kahe rullikuga tõstesüsteemile tõstab Philips HomeRun 9000 mopi nutikalt üles, et see vaipa märjaks ei teeks.

Tehnilised andmed

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