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Philips HomeRun 9000 asenduskomplekt
Tugi
XV1492/10
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Kogu vajalik HomeRun 9000 seeria kuiv- ja märgpuhastusroboti regulaarseks hooldamiseks. Originaaltarvikute asenduskomplektis on üks põhihari, üks külghari ja kaks filtrit.
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