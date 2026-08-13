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Philips HomeRun 9000 asenduskomplekt

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Philips HomeRun9000 asenduskomplekt

XV1492/10

Philips HomeRun 9000 asenduskomplekt

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kogu vajalik HomeRun 9000 seeria kuiv- ja märgpuhastusroboti regulaarseks hooldamiseks. Originaaltarvikute asenduskomplektis on üks põhihari, üks külghari ja kaks filtrit.

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  • 13 August 2026

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