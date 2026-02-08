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  • Originaaltarvikute asenduskomplekt HomeRun 9000 seeriale
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  • Originaaltarvikute asenduskomplekt HomeRun 9000 seeriale
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Philips HomeRun9000 asenduskomplekt

XV1492/10

5
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Originaaltarvikute asenduskomplekt HomeRun 9000 seeriale
Kogu vajalik HomeRun 9000 seeria kuiv- ja märgpuhastusroboti regulaarseks hooldamiseks. Originaaltarvikute asenduskomplektis on üks põhihari, üks külghari ja kaks filtrit.
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Ühilduvad tooted
Philips HomeRun 9000 sari

Philips HomeRun 9000 sari
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU9100/10

Kolm ühes hoolduskomplekt

Originaaltarvikute asenduskomplekt HomeRun 9000 seeriale

  • 1 põhihari

  • 1 külghari

  • 2 pestavat EPA11 filtrit

  • Ühilduvus: 9000 seeria

EPA filter tõhusaks filtreerimiseks

EPA filter tõhusaks filtreerimiseks

Komplektis on kaks EPA11 filtrit, mis püüavad kinni peentolmu, enne kui õhk ruumi tagasi saadetakse. Selle tulemuseks on puhas ja tolmuvaba õhk teie kodus. Filtri peaks vahetama iga 3–6 kuu tagant.

Põhihari kõikide põrandatüüpide jaoks

Põhihari kõikide põrandatüüpide jaoks

Roboti põhihari on mõeldud igat tüüpi põrandate puhastamiseks. Nii ei pea te kodu käsitsi koristama, isegi mitte keerukaid kohti.

Võtke tolmu servadest ja nurkadest

Võtke tolmu servadest ja nurkadest

Külghari on vajalik põhjalikumaks puhastamiseks. Koos varjatud D-ToF lasernavigatsiooni ja täiustatud algoritmiga tagab see maksimaalse põrandakatvuse ega jäta ühtegi kohta vahele. Selle saab kiireks ja mugavaks puhastamiseks hõlpsalt klõpsuga roboti külge kinnitada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „HomeRun“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

See arvustus tehti tootele „HomeRun“

See arvustus tehti tootele „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

See arvustus tehti tootele „HomeRun“

See arvustus tehti tootele „HomeRun“

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  1. ¹ Püüab kinni 96,5% 0,3 μm suurustest osakestest.