30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 põhihari
1 külghari
2 pestavat EPA11 filtrit
Ühilduvus: 9000 seeria
Komplektis on kaks EPA11 filtrit, mis püüavad kinni peentolmu, enne kui õhk ruumi tagasi saadetakse. Selle tulemuseks on puhas ja tolmuvaba õhk teie kodus. Filtri peaks vahetama iga 3–6 kuu tagant.
Roboti põhihari on mõeldud igat tüüpi põrandate puhastamiseks. Nii ei pea te kodu käsitsi koristama, isegi mitte keerukaid kohti.
Külghari on vajalik põhjalikumaks puhastamiseks. Koos varjatud D-ToF lasernavigatsiooni ja täiustatud algoritmiga tagab see maksimaalse põrandakatvuse ega jäta ühtegi kohta vahele. Selle saab kiireks ja mugavaks puhastamiseks hõlpsalt klõpsuga roboti külge kinnitada.
5.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „HomeRun“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
See arvustus tehti tootele „HomeRun“
See arvustus tehti tootele „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
See arvustus tehti tootele „HomeRun“
See arvustus tehti tootele „HomeRun“
¹ Püüab kinni 96,5% 0,3 μm suurustest osakestest.