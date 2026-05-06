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Philips Põrandapuhastaja Ultra kontsentreeritud valemiga
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Philipsi ülitõhus põrandapuhastusvahend eemaldab vaevata rasva, kleepuvad plekid ja mustuse. Kasutatav koos Philips HomeRun 5000 ja 9000 seeriatega märgpuhastuseks.
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