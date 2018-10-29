Igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks

Põrandapuhastusvahend on mõeldud kasutamiseks igat tüüpi kõvakattega põrandatel² rasva, plekkide ja kleepuva mustuse hõlpsaks eemaldamiseks. Põrand jääb läikiv ja puhas, jääkide või viirgudeta.