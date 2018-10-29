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XV1493/10
XU9100/10
XU5000/10
XU5000/20
XU5100/10
XU5100/20
Igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks
Eemaldab rasva, plekid ja mustuse
Kontsentreeritud puhastusvahend
Lemmiklooma- ja peresõbralik¹
Ühildub: Homerun 5000 ja 9000 seeriaga
Philipsi ülikontsentreeritud põrandapuhastusvahend on välja töötatud spetsiaalselt Philips HomeRun robottolmuimejate jaoks. Sellega saavutate parimad tulemused ja tagate, et teie robot kestab kauem.
Põrandapuhastusvahend on mõeldud kasutamiseks igat tüüpi kõvakattega põrandatel² rasva, plekkide ja kleepuva mustuse hõlpsaks eemaldamiseks. Põrand jääb läikiv ja puhas, jääkide või viirgudeta.
Komplekti kuulub ka doseerimiskork õige kogu valimiseks. Kasutage 10 ml põrandapuhastusvahendit 3,5 liitri puhta vee kohta jaama veepaagis (9000 seeria) või 1 ml otse robottolmuimeja veepaagis (5000 seeria). Koos HomeRun 5000 või 9000 seeria toodetega tagavad meie põrandapuhastusvahendid suurepärased tulemused.
Arvustused
¹ Sihtotstarbelise kasutuse korral
² Alati testige toodet esmalt silmale varjatud alal, veendumaks, et see sobib teie põrandakattele.
³ OECD juhise 302 B kohaselt