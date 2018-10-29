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  • Kontsentr. põrandapuhastusvahend HomeRun robottolmuimejatele.
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  • Kontsentr. põrandapuhastusvahend HomeRun robottolmuimejatele.
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PhilipsPõrandapuhastaja Ultra kontsentreeritud valemiga

XV1493/10

Kontsentr. põrandapuhastusvahend HomeRun robottolmuimejatele.
Philipsi ülitõhus põrandapuhastusvahend eemaldab vaevata rasva, kleepuvad plekid ja mustuse. Kasutatav koos Philips HomeRun 5000 ja 9000 seeriatega märgpuhastuseks.
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Ühilduvad tooted
Philips HomeRun 9000 sari

Philips HomeRun 9000 sari
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU9100/10

HomeRun 5000 Kuiv- ja märgpuhastusrobot

HomeRun 5000 Kuiv- ja märgpuhastusrobot
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU5000/10

HomeRun 5000 sarja kuiv- ja märgp.robot

HomeRun 5000 sarja kuiv- ja märgp.robot
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU5000/20

HomeRun 5000 Kuiv- ja märgpuhastusrobot

HomeRun 5000 Kuiv- ja märgpuhastusrobot
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU5100/10

HomeRun 5000 Kuiv- ja märgpuhastusrobot

HomeRun 5000 Kuiv- ja märgpuhastusrobot
Kuiv- ja märgpuhastusrobot

XU5100/20

Puhas põrand vähese vaevaga

Kontsentr. põrandapuhastusvahend HomeRun robottolmuimejatele.

  • Igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks

  • Eemaldab rasva, plekid ja mustuse

  • Kontsentreeritud puhastusvahend

  • Lemmiklooma- ja peresõbralik¹

  • Ühildub: Homerun 5000 ja 9000 seeriaga

Et teie robot kestaks kauem

Et teie robot kestaks kauem

Philipsi ülikontsentreeritud põrandapuhastusvahend on välja töötatud spetsiaalselt Philips HomeRun robottolmuimejate jaoks. Sellega saavutate parimad tulemused ja tagate, et teie robot kestab kauem.

Igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks

Igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks

Põrandapuhastusvahend on mõeldud kasutamiseks igat tüüpi kõvakattega põrandatel² rasva, plekkide ja kleepuva mustuse hõlpsaks eemaldamiseks. Põrand jääb läikiv ja puhas, jääkide või viirgudeta.

Kõrge kons. puhastusvahend

Kõrge kons. puhastusvahend

Komplekti kuulub ka doseerimiskork õige kogu valimiseks. Kasutage 10 ml põrandapuhastusvahendit 3,5 liitri puhta vee kohta jaama veepaagis (9000 seeria) või 1 ml otse robottolmuimeja veepaagis (5000 seeria). Koos HomeRun 5000 või 9000 seeria toodetega tagavad meie põrandapuhastusvahendid suurepärased tulemused.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. ¹ Sihtotstarbelise kasutuse korral

  2. ² Alati testige toodet esmalt silmale varjatud alal, veendumaks, et see sobib teie põrandakattele.

  3. ³ OECD juhise 302 B kohaselt