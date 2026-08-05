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Tolmuimeja ja mopi tarvikud
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Juhtmeta tolmuimeja 2000 ja 3000 seeria Tarvikute komplekt
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XV1632/01
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Philipsi juhtmevaba tolmuimeja VC 2000 ja 3000 seeriaga (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133) ühilduv tarvikute komplekt. Komplektis on kaks-ühes-otsak ja piluotsak.
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