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Juhtmeta tolmuimeja 2000 ja 3000 seeria Tarvikute komplekt

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Juhtmeta tolmuimeja 2000 ja 3000 seeriaTarvikute komplekt

XV1632/01

Juhtmeta tolmuimeja 2000 ja 3000 seeria Tarvikute komplekt

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philipsi juhtmevaba tolmuimeja VC 2000 ja 3000 seeriaga (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133) ühilduv tarvikute komplekt. Komplektis on kaks-ühes-otsak ja piluotsak.

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  • 5 August 2026

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