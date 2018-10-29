30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
XV1700/01
Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele
Mikrokiudpadjad eemaldavad tõhusalt mustuse ja plekid. See ühildub kõigi järgmiste Philipsi juhtmeta tolmuimejatega, millel on Aqua funktsioon, alates: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
2x pehme mikrofiiberpadi, 2x tavaline
Masinpestav, kerge paigaldada/eemaldada
Vaheta 6 kuu järel parimaks tulemuseks
Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mikrokiudpadjad on loodud spetsiaalselt õrnemate põrandapindade, näiteks puitpõranda puhastamiseks. Nautige mustuse ja plekkide tõhusat ja põhjalikku puhastamist.
Mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab sisse tolmu ja mustuse. Mustuse eemaldamine on efektiivne ja õrn.
Oma seadme optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks vahetage mikrokiudpadjad iga kuue kuu järel välja.
Auhinnad
Arvustused