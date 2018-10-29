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  • Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele
  • Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele
  • Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele
  • Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele
  • Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele
  • Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele

Laetava varstolmuimeja lisatarvikMikrokiudpadjad

XV1700/01

1 auhind

Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele

Mikrokiudpadjad eemaldavad tõhusalt mustuse ja plekid. See ühildub kõigi järgmiste Philipsi juhtmeta tolmuimejatega, millel on Aqua funktsioon, alates: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Ühilduvad tooted
Philipsi SpeedPro Max juhtmeta VC 8000 seeria Aqua Plus

Philipsi SpeedPro Max juhtmeta VC 8000 seeria Aqua Plus
Juhtmeta tolmuimeja

XC8155/01

SpeedPro Max juhtmeta VC 8000 seeria Complete

SpeedPro Max juhtmeta VC 8000 seeria Complete
Juhtmeta tolmuimeja

XC8157/01

8000 Aqua Plus

8000 Aqua Plus
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC8055/01

8000 Aqua Plus

8000 Aqua Plus
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC8057/01

Mikrokiudpadjad niiskuse optimaalseks reguleerimiseks

Läikivad ja puhtad põrandad tänu vee võimsusele

  • 2x pehme mikrofiiberpadi, 2x tavaline

  • Masinpestav, kerge paigaldada/eemaldada

  • Vaheta 6 kuu järel parimaks tulemuseks

2 pehmet mikrokiudpatja õrnemate põrandate jaoks

2 pehmet mikrokiudpatja õrnemate põrandate jaoks

Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mikrokiudpadjad on loodud spetsiaalselt õrnemate põrandapindade, näiteks puitpõranda puhastamiseks. Nautige mustuse ja plekkide tõhusat ja põhjalikku puhastamist.

2 tavalist mikrokiudpatja

2 tavalist mikrokiudpatja

Mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab sisse tolmu ja mustuse. Mustuse eemaldamine on efektiivne ja õrn.

Vahetage iga kuue kuu järel

Vahetage iga kuue kuu järel

Oma seadme optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks vahetage mikrokiudpadjad iga kuue kuu järel välja.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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