2 pehmet mikrokiudpatja õrnemate põrandate jaoks

Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mikrokiudpadjad on loodud spetsiaalselt õrnemate põrandapindade, näiteks puitpõranda puhastamiseks. Nautige mustuse ja plekkide tõhusat ja põhjalikku puhastamist.