10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimeja ja mopi tarvikud
Kõik seeriad
Laetava varstolmuimeja lisatarvik Mikrokiudpadjad
Tugi
XV1700/01
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Mikrokiudpadjad eemaldavad tõhusalt mustuse ja plekid. See ühildub kõigi järgmiste Philipsi juhtmeta tolmuimejatega, millel on Aqua funktsioon, alates: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata