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Laetava varstolmuimeja lisatarvik Mikrokiudpadjad

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Laetava varstolmuimeja lisatarvikMikrokiudpadjad

XV1700/01

Laetava varstolmuimeja lisatarvik Mikrokiudpadjad

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Mikrokiudpadjad eemaldavad tõhusalt mustuse ja plekid. See ühildub kõigi järgmiste Philipsi juhtmeta tolmuimejatega, millel on Aqua funktsioon, alates: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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  • 18 September 2026

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